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França vence a Turquia e avança às quartas da Liga das Nações como líder do Grupo A

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A França contou com o retorno de Mbappé, venceu a Turquia por 2 a 1 neste domingo no Estádio Matmut Atlantique, em Bordeaux, e terminou como líder do Grupo A da Liga das Nações, com 13 pontos. O outro classificado para as quartas de final do grupo foi a Bélgica, que em casa goleou a Itália por 4 a 1 e chegou a 12.

A Itália, que iniciou a última rodada liderando o grupo após vencer a França na quinta-feira, terminou na terceira colocação, com 10, e terá que disputar o playoff. A Turquia não conseguiu marcar um ponto sequer em seis rodadas e foi rebaixada.

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O capitão da França, com desconforto muscular, desfalcou a seleção de Zinedine Zidane na derrota por 3 a 1 diante da Itália. Além de contar com o reforço do atacante, o técnico mexeu no esquema defensivo de sua equipe, colocando em campo Kumbedi, Konaté e Diouf nos lugares de Malo Gusto, Upamecano e Truffert.

A França começou a partida com muita intensidade, pressionando os turcos, e o gol parecia uma questão de tempo, com Barcola e Mbappé desperdiçando chances claras. A Turquia conseguiu se reposicionar melhor em campo e também teve chance de marcar, com Yüksek. A primeira etapa foi de domínio da França, mas os visitantes criaram algumas dificuldades.

Os franceses voltaram para a segunda etapa com o jovem Restes, de 21 anos, no gol, no lugar de Maignan, de 31, e conseguiram marcar logo no início. Após cobrança de escanteio, Rabiot desviou de cabeça na primeira trave, Barcola tocou na bola e o defensor Topcu, tentando evitar finalizar de Jacquet, acabou marcando contra aos 4.

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Os turcos reagiram na sequência e empataram com Arda Güller quatro minutos depois, mas o gol foi anulado por impedimento no começo da jogada. Companheiros de Real Madrid, Güller e Mbappé tiveram chance de marcar, mas desperdiçaram.

Quem conseguiu balançar as redes foi o atacante Kroupi, de 20 anos, que entrou no segundo tempo no lugar de Barcola. Atacante do Bournemouth, ele tocou para Cherki e invadiu a área pela esquerda. Cherki devolveu, e Kroupi finalizou de primeira e fez 2 a 0 aos 35.

Güller demonstrava disposição, buscou jogo até o final e foi recompensado aos 45. Ele cobrou escanteio alto, e Bardakci apareceu totalmente sem marcação na segunda trave e cabeceou para o gol.

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