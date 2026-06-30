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França vence a Suécia por 3 a 0 e avança para as oitavas da Copa do Mundo

Mbappé marcou duas vezes e chegou a 18 gols em Mundiais; Barcola fechou o placar e seleção francesa agora pega o Paraguai

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 21:37:27 Editado em 30.06.2026, 21:37:21
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França vence a Suécia por 3 a 0 e avança para as oitavas da Copa do Mundo
Autor França enfrentará o Paraguai no próximo sábado (4) - Foto: Instagram/Seleção da França

A seleção francesa confirmou seu favoritismo na Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Suécia por 3 a 0, em partida marcada pelo domínio absoluto da equipe de Didier Deschamps e por quebras de recordes. O grande destaque do confronto foi Kylian Mbappé, que balançou as redes duas vezes e chegou aos 18 gols em Mundiais, ultrapassando assim o alemão Miroslav Klose, com 16. Messi possui 19 gols.

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O caminho para a vitória começou a ser desenhado após um início de jogo em que a Suécia chegou a tentar assustar, mas parou na superioridade tática adversária. Após a pausa para hidratação, a França impôs seu ritmo, empurrou os suecos para o campo de defesa e passou a criar seguidas oportunidades, parando inicialmente em boas defesas do goleiro Zetterström. A trave também salvou a Suécia em uma tentativa de voleio de Mbappé.

De tanto pressionar, a defesa sueca foi furada em uma jogada rápida. Após cobrança de escanteio, Dembelé acionou Olise, que serviu Mbappé dentro da área. O camisa 10 limpou a marcação e abriu o placar, anotando seu 17º gol em Copas e deixando Klose para trás. O gol desestabilizou os suecos, que não conseguiram esboçar reação e viram os franceses passarem a trocar passes com tranquilidade no setor ofensivo.

Na etapa final, a vantagem foi ampliada com naturalidade. O segundo gol nasceu de mais um passe preciso de Olise, desta vez para Barcola, que recebeu com liberdade entre os zagueiros e finalizou para o fundo da rede. Aos 28 minutos, a dupla Olise e Mbappé voltou a funcionar. O craque francês recebeu pela esquerda e bateu forte, sem chances para o goleiro, chegando à marca de 18 gols em 18 partidas de Copa do Mundo. A noite também consagrou Olise, que chegou a cinco assistências no torneio, ultrapassando o brasileiro Bruno Guimarães e ficando a apenas um passe do recorde histórico de Pelé, estabelecido na edição de 1970.

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Com a classificação garantida, a França já foca em seu próximo desafio no torneio. A equipe enfrentará o Paraguai no próximo sábado (4), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Os sul-americanos chegam embalados para o confronto após eliminarem a Alemanha na disputa de pênaltis.

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Copa do Mundo 2026 França futebol internacional Kylian Mbappé Recordes em Copas Suécia
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