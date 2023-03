França passa sufoco, mas bate Irlanda e segue 100% nas eliminatória da Eurocopa

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Depois de estrear nas eliminatórias da Eurocopa com uma goleada sobre os holandeses, a França voltou a se mostrar eficiente nesta segunda-feira ao superar a Irlanda por 1 a 0 em Dublin. Mas ao contrário da exibição de gala da primeira rodada, os franceses sofreram para garantir os três pontos fora de casa. Com uma defesa milagrosa aos 44 minutos, Maignan garantiu os três pontos. O triunfo coloca o time dirigido pelo técnico Didier Deschamps na liderança do Grupo B com duas vitórias em dois jogos. Já a Irlanda marca o seu primeiro jogo na competição com uma derrota.

continua após publicidade .

Franceses e irlandeses voltam a jogar pela terceira rodada da chave na próxima sexta-feira. A Irlanda tenta a reabilitação visitando a Grécia, enquanto a França também joga longe de seus domínios e desafia a seleção de Gibraltar.

No confronto da criatividade contra a marcação, pelo menos no primeiro tempo, a entrega tática dos irlandeses foi mais eficiente. Diante do forte bloqueio armado pelo treinador Stephen Kenny, os franceses tiveram dificuldades. Bem marcado, Mbappé encontrou dificuldades em achar os espaços e Giraud acabou sendo pouco acionado.

continua após publicidade .

Aos 23 minutos, no entanto, em jogada de bola parada, a França quase balançou a rede. Griezmann bateu escanteio aberto da esquerda e Giraud cabeceou firme. A bola bateu em dois zagueiros da Irlanda e só não entrou porque Bazunu mergulhou no canto para fazer a defesa na sequência do lance.

Com mais volume de jogo, mas com poucas chances claras de gol, a França só voltou a ameaçar aos 38 minutos. Pavard apoiou pela direita e cruzou para o desvio de Griezmann. Com o goleiro batido no lance, a bola raspou a trave esquerda da Irlanda.

Na volta do intervalo, porém, um erro defensivo da Irlanda acabou facilitando a vida dos franceses. Pavard se aproveitou de um passe errado na saída de bola do adversário, se antecipou no lance, e finalizou com precisão para fazer 1 a 0 aos quatro minutos da etapa complementar.

continua após publicidade .

O gol inverteu a característica da partida e o que se viu na etapa complementar foi pressão da Irlanda com a França recuada apostando em um contra-ataque para conseguir aumentar a vantagem e definir o jogo.

Aos 39 minutos Adam Idah lançou McClean que bateu cruzado com perigo. Na sequência foi a vez de Idah arriscar o voleio. O chute passou muito próximo da trave da seleção francesa. Aos 44 minutos, mais sufoco: Collins completou o escanteio e cabeceou no ângulo. Maignan fez linda defesa e garantiu a vitória fora de casa.

No outro jogo do grupo, e jogando diante de sua torcida, em Roterdã, a Holanda derrotou a seleção de Gibraltar por 3 a 0 e se reabilitou da estreia desastrosa nas eliminatórias da Eurocopa, quando foi goleada pela França por 4 a 0.

continua após publicidade .

Na partida, o time do técnico Ronald Koeman logo tomou a iniciativa e abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Depay subiu mais do que a marcação e, de cabeça, escorou o cruzamento no canto esquerdo do goleiro Coleing para fazer 1 a 0.

Na volta do intervalo, a Holanda voltou mais ligada e conseguiu ampliar a vantagem logo no início. Dumfries acertou um belo cruzamento e encontrou Nathan Ake na área. O defensor do Manchester City cabeceou com precisão e fez 2 a 0 aos cinco minutos. O lance teve checagem do VAR, mas após consultar o vídeo, o juiz acabou confirmando o segundo gol dos holandeses.

Aos 38 minutos, a Holanda ainda fez mais um. Nathan Ake arriscou um chute da entrada da área, o tiro teve um desvio no meio do caminho e acabou morrendo nas redes de Gibraltar definindo uma tranquila vitória diante de sua torcida.

O resultado foi importante para recuperar a equipe na classificação. A Holanda agora tem os mesmos três pontos que a Grécia, que folgou na rodada. Na liderança isolada, a França figura no topo da classificação com seis pontos.

A segunda-feira marcou ainda mais seis partidas pela fase de grupos das eliminatórias. Pelo Grupo E, Moldávia e República Tcheca ficaram no empate sem gols. Já a Polônia, jogando em casa, venceu a Albânia: 1 a 0. Pelo Grupo F, a Suécia fez a festa para cima do Azerbaijão e aplicou a maior goleada do dia: 5 a 0. No outro duelo da chave, a Áustria ganhou da Estônia de 2 a 1. No Grupo G, a Hungria derrotou a Bulgária por 3 a 0 enquanto a Sérvia ganhou de Montenegro por 2 a 0.