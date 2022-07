Franca inova e vai transmitir seus jogos no Campeonato Paulista de basquete

Marcius Azevedo (via Agência Estado)

Campeão do Novo Basquete Brasil (NBB), o Sesi Franca vai inovar no Campeonato Paulista. A equipe vai transmitir gratuitamente todos os seus jogos na competição no seu canal oficial no Youtube. A intenção é se aproximar ainda mais de sua fanática torcida.

A tradicional equipe pretende oferecer conteúdos diferenciados para seus torcedores. As partidas serão divididas em três momentos: pré-jogo, jogo e pós-jogo. Na primeira parte, o objetivo é apresentar momentos históricos, falando da tradição do clube, com convidados importantes. O time também irá mostrar treinos da semana e imagens de bastidores. Após o jogo, o foco será em entrevistas exclusivas com os jogadores e na coletiva com o técnico Helinho.

Buscando essa interação ativa com sua torcida, o clube convidará sócios-torcedores para participarem das lives. Assim, eles terão oportunidade de colaborar com a equipe de transmissão, além de entrevistarem atletas e membros da comissão técnica.

Esse projeto também é uma forma de gerar mais fontes de receita para o clube. Quatro cotas de patrocínio foram colocadas à venda e três já foram compradas por Freeway, NanoBodytech e Churrascaria Grelha de Fogo.

A estreia das transmissões acontece neste domingo, na partida diante da Liga Sorocabana de Basquete, no Ginásio Pedrocão. A partida começa às 17h, com o pré-jogo se iniciando 30 minutos antes. O ex-jogador Chuí será o comentarista do confronto.

"Nossa gestão mais vez inova com as transmissões dos jogos do Campeonato Paulista, que além de trazer mais uma opção de propriedade para os nossos parceiros, também busca melhorar a experiência do nosso torcedor", afirmou o Munir Buchalla Filho, presidente do Franca.