França goleia Bélgica de virada na Liga das Nações; Itália mostra força e derrota a Turquia

França e Itália venceram nesta segunda-feira na disputa da quarta rodada do Grupo 1 da Liga das Nações da Uefa. Os franceses marcaram 4 a 1 na Bélgica de virada, em Saint-Denis, enquanto os italianos foram resilientes para suportar a pressão da desesperada Turquia e buscar a vitória por 3 a 1, em Bolonha.

Com os resultados, os franceses lideram a chave con dez pontos, enquanto os italianos somam sete. Os belgas permanecem com seis, enquanto os turcos ainda não somam ponto.

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As seleções voltarão a jogar na próxima Data Fifa em novembro. Dia 12, os duelos serão Turquia x Bélgica e Itália e França. A última rodada está prevista o para dia 15, com Bélgica x Itália e França x Turquia.

No Stade de France, a França, mesmo com vários jogadores titulares no banco no início da partida, teve o comando, ficando com 65% de posse de bola. Mas não teve espaço para agredir a Bélgica no primeiro tempo. Dembélé não teve espaço para finalizar.

A Bélgica foi mais eficaz nos contra-ataques. Em um deles, aos 35 minutos, Lukébakio definiu muito bem a jogada para abrir o placar.

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Com a clara intenção de fazer testes no elenco, o técnico Zinedine Zidane manteve a mesma formação, deixando Olise, Cherki, Rabiot e Doué na reserva. O time não decepcionou e, sobre o comando de Dembélé, pressionou em busca do empate. Os belgas não conseguiam mais assustar.

Depois de mais uma defesa de Vandevoordt, Zidane resolveu colocar mais titulares. Entraram Olise, Cherki e Cunha. O time criou mais oportunidades, mas também se expôs. O jogo ficou aberto.

E aí o talento francês foi decisivo. Doué (32 minutos) e Cherki (36) viraram para a equipe da casa. Os belgas foram ao ataque, quase empataram, mas acabaram levando o terceiro gol, aos 43 minutos, com Olise. E ainda tinha tempo para mais um, mais uma vez com Olise: 4 a 1, aos 46.

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ITÁLIA FORTE NA DEFESA

Como fizera diante da França, a Itália voltou a mostrar um setor defensivo muito bem armado, sem dar chances para os turcos invadirem a área.

Com isso, a seleção visitante resolveu arriscar de longe. Kabak aos 13 e Ozcan forçaram o goleiro Donnarumma a fazer boas defesas.

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A Itália só ia para o ataque de forma organizada, sem dar chance ao contragolpe dos turcos. Aos 26, Scamacca aproveitou uma bobeada da zaga turca e bateu sem chance de defesa para Çakir.

Aos poucos, a Turquia diminuiu o ritmo, deixando os italianos mais com a bola, dando a impressão de que um segundo gol da Azurra seria mais provável que o empate.

O segundo tempo começou com as seleções um pouco desatentas. Aos cinco minutos, Kabak surpreendeu Çakir em um recuo, enquanto na sequência Donnarumma foi mal na saída do gol e quase viu Simsir empatar a partida.

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Os lances serviram para acordas as equipes e os italianos quase fizeram o segundo gol,aos 13 minutos. Em belo contra-ataque, Doumbia quase marcou.

Os turcos responderam rápido e empataram. Elmali escapou pela ponta direita e cruzou para o aproveitamento de Simsir, aos 15.

Mas os turcos nem tiveram tempo de festejar. Aos 20, Barella bateu falta na direita e Calafiori subiu muito alto para cabecear e fazer 2 a 1.

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O jogo ganhou ritmo, graças ao desespero turco. A Itália tentou cadenciar mais o jogo, mas esta não perece ser uma característica do time do técnico Roberto Mancini.

E foi em uma jogada rápida que os italianos chegaram aos terceiro gol. Doumbia iniciou a jogada com muita vontade pela direita e a bola acabou sobrando para Esposito: 3 a 1, aos 41 minutos.