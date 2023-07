França ensaia cerimônia de abertura de Paris-2024 e segurança com 39 barcos no rio Sena

Os Jogos Olímpicos e Paris começam daqui pouco mais de um ano e os franceses já estão com todos os preparativos adiantados. Nesta segunda-feira, houve um ensaio no rio Sena com 57 barcos já visando a cerimônia de abertura da competição marcada entre 26 de julho de 2024 e 11 de agosto. Por enquanto, os testes são para o desfile das delegações, com o espetáculo e os elementos artísticos ainda preservados.

O 'desfile' no rio Sena serviu para os franceses ensaiarem "manobras" dos barcos, as "distâncias" ideais, a "duração" do tempo e como será feita a gravação, em vídeo, da festa que dará as boas-vindas aos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Para poder fazer a atividade teste, os franceses tiveram de parar a navegação no rio por um intervalo de oito horas (das 4h até meio-dia locais) entre as pontes Austerlitz e Jena. O ensaio começou às 6h30. De acordo com o jornal francês L'Équipe, foram percorridos seis quilômetros do rio com embarcações devidamente numeradas.

Apesar da frota total do dia, de 57 barcos, somente 39 foram utilizados para simular o desfile da cerimônia de abertura, todos devidamente com passageiros e andando a 9 km/h. Outros 18 eram de suporte, sendo seis para supervisão, três de assistência e outros três de primeiros socorros, mais três de observação e outros três para a Olympic Broadcasting Services (OBS), empresa responsável pela transmissão de TV.

Todas as delegações que disputarão os Jogos de Paris-2024 vão desfilar pelo Sena na abertura dos Jogos. Elas estarão distribuídas em 91 barcos. A organização deixará mais 25 barcos reservados caso haja necessidade.

De acordo com Thierry Reboul, diretor executivo do evento, além de simular o desfile para que nada de errado aconteça, também foram testadas a segurança da cerimônia. Diversas lanchas da polícia de Paris foram utilizadas em ambos os lados do comboio do ensaio. Ainda haviam agentes posicionados nas pontes. Tudo para garantir proteção e o bem-estar dos atletas e dos chefes de Estados que comparecerão ao evento.