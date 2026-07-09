França e Marrocos abrem as quartas de final da Copa de 2026 nesta quinta

Em reencontro após mata-mata no Qatar, Mbappé e companhia testam favoritismo contra a grande força africana nos EUA

As quartas de final da Copa do Mundo de 2026 começam nesta quinta-feira (09), com um confronto de peso entre França e Marrocos, agendado para as 17h (horário de Brasília). A partida decisiva será realizada no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, e o vencedor do duelo garantirá uma vaga na semifinal do torneio, marcada para o dia 14 de julho, em Dallas.

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O jogo reedita a semifinal do Mundial de 2022, no Qatar, quando os franceses levaram a melhor e venceram por 2 a 0.

Foto: Divulgação/Fifa Foto: Divulgação/Fifa

Para chegar a esta etapa, a seleção francesa, liderada pelo atacante Kylian Mbappé, superou o Paraguai por 1 a 0 nas oitavas de final. Já a equipe marroquina carimbou sua vaga entre as oito melhores seleções do mundo ao derrotar o Canadá por 3 a 0, mantendo vivo o sonho de repetir a histórica campanha da edição passada.