Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
FUTEBOL

França e Espanha abrem as semifinais da Copa do Mundo nesta terça

Quem vencer o confronto desta terça garante o passaporte para Nova Jersey, onde disputará a grande final

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 07:30:03 Editado em 13.07.2026, 16:31:49
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

França e Espanha abrem as semifinais da Copa do Mundo nesta terça
Autor O clássico europeu será disputado no imponente Dallas Stadium - Foto: Reprodução/Fifa

O momento mais aguardado do futebol mundial finalmente chegou. Nesta terça-feira (14), começam os confrontos decisivos que definirão os finalistas da histórica Copa do Mundo 2026. Para abrir a fase semifinal em grande estilo, duas gigantes europeias e velhas conhecidas duelam por uma vaga na grande decisão: França e Espanha.

O clássico europeu será disputado no imponente Dallas Stadium (AT&T Stadium), localizado em Arlington, na região de Dallas, Texas. Jogo iniciará às 16h00 (horário de Brasília)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

Quem vencer o confronto desta terça garante o passaporte para Nova Jersey, onde disputará a grande final da Copa do Mundo no dia 19 de julho, no MetLife Stadium. O perdedor disputará a decisão do terceiro lugar.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa 2026 Copa do Mundo Copa do Mundo 2026 espanha França Futebol Semifinais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV