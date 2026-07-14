França e Espanha abrem as semifinais da Copa do Mundo nesta terça
Quem vencer o confronto desta terça garante o passaporte para Nova Jersey, onde disputará a grande final
O momento mais aguardado do futebol mundial finalmente chegou. Nesta terça-feira (14), começam os confrontos decisivos que definirão os finalistas da histórica Copa do Mundo 2026. Para abrir a fase semifinal em grande estilo, duas gigantes europeias e velhas conhecidas duelam por uma vaga na grande decisão: França e Espanha.
O clássico europeu será disputado no imponente Dallas Stadium (AT&T Stadium), localizado em Arlington, na região de Dallas, Texas. Jogo iniciará às 16h00 (horário de Brasília)
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Quem vencer o confronto desta terça garante o passaporte para Nova Jersey, onde disputará a grande final da Copa do Mundo no dia 19 de julho, no MetLife Stadium. O perdedor disputará a decisão do terceiro lugar.