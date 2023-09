Franca é campeão mundial de basquete com cesta no último segundo

O Brasil é mais uma vez campeão mundial de basquete de times. Neste domingo, 24, o Franca conquistou em Cingapura a Copa Intercontinental da FIBA, batendo o Telekom Baskets Bonn, da Alemanha, com uma cesta do ala-pivô e capitão Lucas Dias no último segundo. O placar final ficou em 70 a 69 e rendeu não só mais um troféu à vasta coleção do clube como também o prêmio de MVP da final ao ala-pivô.

Esta foi a quarta vez que uma equipe brasileira é campeã mundial pela FIBA. Os outros representantes do País que conseguiram o feito foram o Sírio, em 1979 e o Flamengo, em 2014 e 2022. O Franca, por sua vez, chega a 13 títulos internacionais: seis Campeonatos Sul-Americanos, quatro Pan-Americanos, uma Liga Sul-Americana, uma Liga das Américas e a Copa Intercontinental mais recente. Nacionalmente, são duas Copas Super 8 e 13 Campeonatos Brasileiros, incluindo a edição mais recente, de 2023.

Além de ter sido o herói com o lance decisivo, Lucas Dias foi também o cestinha da equipe, com 14 pontos, e coroado o melhor jogador da final. O MVP do torneio, no entanto, ficou com o ala-armador David Jackson, americano já consagrado em solo brasileiro. Ele marcou 12 pontos e deu oito assistências na decisão.

Para levantar o troféu da Copa Intercontinental, o Franca precisou primeiro vencer a Liga das Américas de 2023, e fez isso de forma dominante. Sem perder nenhum jogo, a equipe passou por Peñarol, Quimsa e Flamengo, o qual venceu na final por 88 a 79. No campeonato mundial da FIBA, bateu Al-Ahly, do Egito, G League Ignite, dos Estados Unidos e, mais recentemente, os alemães do Telekom Baskets Bonn.

Agora, o clube do interior paulista volta suas atenções para a temporada de 2023-2024 do NBB, que começa oficialmente em 21 de outubro, quando o Franca estreia contra o São Paulo. O campeonato será transmitido pelo SporTV e ESPN na TV fechada e pelo canal no YouTube da Liga Nacional de Basquete nas plataformas digitais.