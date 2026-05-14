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França anuncia 26 convocados para a Copa com o capitão Mbappé e setor ofensivo poderoso

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 17:55:00 Editado em 14.05.2026, 18:06:35
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Com transmissão pela TV francesa, TF1, técnico Didier Deschamps anunciou nesta quinta-feira os 26 convocados que tentarão buscar o tricampeonato para a França na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Além do intocável capitão Mbappé, o treinador chamou um ataque poderoso, com Dembélé, Olise e Doué.

Esta foi a última convocação que Deschamps realizou pela seleção francesa. Após 69 listas, em 14 anos, no comando da equipe o treinador fará sua despedida buscando, ao lado dos 26 chamados na 70ª, mais uma taça.

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Apostando na juventude liderada pelos veteranos, a convocação da França trouxe jogadores campeões em 2018, como Théo Hernandez, Rabiot e Kanté, além do capitão Mbappé, o grande nome do país para o Mundial. Os quatro são vistos como peças-chave do esquema titular de Deschamps.

O Paris Saint Germain lidera como o clube que mais cedeu jogadores para seleção francesa, com 5 no total, e com 3 deles concentrando-se no ataque. Na sequência, Real Madrid, Crystal Palace, Milan e Bayern de Munique com 2 convocados cada.

CONFIRA OS 26 CONVOCADOS:

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Goleiros - Brice Samba, Mike Maignan e Robin Rissei.

Defensores - Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Ibrahima Konaté, William Saliba e Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Jules Koundé, Théo Hernandez.

Meio-campistas - NGolo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni e Warren Zaïre-Emery.

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Atacantes - Maghnes Akliouche, Rayan Cherki, Ousmane Dembéle, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram, Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta.

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Copa do Mundo Dembélé Didier Deschamps Doué França Futebol Mbappé
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