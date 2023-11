FPF sorteia grupos do Paulistão; Corinthians ao lado de Bragantino e Palmeiras com Água Santa

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta quinta-feira, em sorteio realizado no Auditório Ibirapuera, os grupos do Campeonato Paulista de 2024. A competição se inicia no dia 21 de janeiro, ainda sem duelo definido, e se encerra no dia 7 de abril, com a grande decisão. O Campeonato Paulista, desde 2023, também garante cinco vagas à Copa do Brasil. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo são os cabeças de chave do Paulistão. A cerimônia contou com a presença de dirigentes e atletas dos 16 clubes na disputa e colocou os comandados de Mano Menezes no caminho do Red Bull Bragantino, de quem perderam três vezes no ano.

Apesar do sorteio não permitir que os quatro grandes caíssem no mesmo grupo, o mesmo não valeu para clássicos do interior paulista. No Grupo B, por exemplo, caíram Guarani e Ponte Preta, recém-promovida. Com isso, as equipes não se enfrentam na primeira fase - um duelo, que não ocorre há anos na primeira divisão paulista, só ocorrerá caso ambas avancem às quartas de final. Para isso, precisarão eliminar o Palmeiras, que teve a melhor campanha no último ano. O Água Santa, vice-campeão de 2023, completa o grupo - uma reedição da decisão de 2023 só ocorrerá em um possível confronto de mata-mata.

Corinthians e Red Bull Bragantino, dois times da Série A, estão no Grupo C e podem se enfrentar logo nas quartas de final. Com Mano Menezes, o time alvinegro é aquele que menos perdeu nos últimos nove jogos do Brasileirão, enquanto a equipe de Bragança Paulista, com Pedro Caixinha, luta pelo título do Brasileirão e está a três pontos do líder da competição, Palmeiras.

O time alviverde deve chegar, novamente, como favorito no Paulistão. Campeão de três das últimas quatro edições - a exceção é 2021, quando foi vice para o São Paulo -, o time tenta conquistar o tricampeonato. Abel Ferreira, que se mostrou insatisfeito nas últimas entrevistas coletivas, tem contrato até dezembro de 2024. O português pode, em caso de novo título, repetir o feito de Fábio Carille, último treinador a conquistar três títulos seguidos do Paulistão, entre 2017 e 2019.

Novamente nesta edição haverá o auxílio do árbitro de vídeo (VAR) em todos os jogos, da fase de grupos à final. A bola da Penalty, a S11 Ecoknit, que será usada em 2024 será a mais sustentável do mundo, de acordo com a FPF. Ela é elaborada com borracha natural, fio biodegradável, materiais extraídos da cana de açúcar e tecido reciclável obtido por meio de garrafas pet. Até hoje, a parceria entre Penalty e FPF resultou na reciclagem de mais de 230 mil garrafas, entretanto, até o final da temporada 2024, o número deve superar as 250 mil, levando em conta a produção de bolas que serão utilizadas nas competições da federação.

"As receitas do Paulistão cresceram temporada a temporada, posicionando o futebol paulista em um lugar privilegiado. Não à toa, temos 13 clubes disputando as Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Estamos trabalhando continuamente para que o Paulistão cresça ainda mais em 2024. Estou certo de que o melhor está sempre por vir", afirmou Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

PREMIAÇÃO

Os valores ainda não foram revelados, mas a FPF promete que o Paulistão 2024 terá a maior receita de patrocínio com direitos de transmissão da história da competição. Além disso, o campeonato tem os naming rights vendidos para a Sicredi; o mesmo vale para todas as demais competições organizadas pela FPF. Em 2023, com o 25º título Estadual, o Palmeiras acumulou R$ 20 milhões com premiação.

Para o sorteio, a FPF chamou atletas olímpicos e paralímpicos, com base na ideia de que 2024 será um ano importante para o esporte brasileiro. Dois para cada cabeça de chave que, além de atletas, também são torcedores. Entre eles, o nadador Daniel Dias, maior medalhista paralímpico brasileiro, Verônica Hipólito, Arthur Zanetti e Hugo Hoyama.

CONFIRA OS GRUPOS:

Grupo A - Santos, Ituano, Santo André e Portuguesa

Grupo B - Palmeiras, Água Santa, Guarani e Ponte Preta

Grupo C - Corinthians, Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira

Grupo D - São Paulo, São Bernardo, Botafogo-SP e Novorizontino