FPF revela datas e horários e Palmeiras abre as quartas de final do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta segunda-feira, em conselho técnico realizado em sua sede, as datas e os horários das quartas de final do Campeonato Paulista. A fase eliminatória será disputada em jogo único, e os times de melhor campanha na primeira fase terão a vantagem do mando de campo. As partidas começam no sábado e se estendem até segunda-feira.

O primeiro confronto será entre Palmeiras e São Bernardo, no sábado, às 20h30, no estádio Primeiro de Maio. Apesar de ter feito a terceira melhor campanha geral, o time de Abel Ferreira jogará fora de casa porque ficou atrás do próprio São Bernardo na fase de grupos. O time do ABC teve uma campanha surpreendente e terminou como segundo melhor colocado no geral, atrás apenas do Corinthians.

No domingo, o Corinthians será o segundo grande paulista a atuar nas quartas de final. A equipe alvinegra enfrenta o Mirassol às 18h30, na Neo Química Arena. Além do Paulistão, o time alvinegro também divide atenções com a Copa Libertadores, pois recebe o Universidad Central, da Venezuela, nesta quarta-feira, pela fase preliminar do torneio continental.

Também no domingo, o Santos encara o Red Bull Bragantino às 20h45, na Vila Belmiro. O time de Neymar oscilou durante a competição, mas garantiu a liderança do Grupo B e agora terá a vantagem do mando de campo. Já o Bragantino, após um começo irregular, conseguiu a classificação ao vencer a Ponte Preta na última rodada por 2 a 0.

Fechando as quartas de final, o São Paulo entra em campo na segunda-feira, às 20h, no MorumBis, contra o Novorizontino. O time tricolor vinha pressionado pelos maus resultados recentes, mas conseguiu aliviar o clima ao derrotar o São Bernardo por 3 a 1 na última rodada. Agora, a equipe de Luis Zubeldía busca manter o embalo para seguir na briga pelo título estadual.

Os vencedores desses confrontos avançam às semifinais, que também serão disputadas em jogo único. Apenas a decisão do torneio será em jogos de ida e volta.

Confira as datas:

Sábado:

20h30

São Bernardo x Palmeiras - Primeiro de Maio

Domingo:

18h30

Corinthians x Mirassol - Neo Química Arena

20h45

Santos x Red Bull Bragantino - Vila Belmiro

Segunda-feira

20h

São Paulo x Novorizontino - MorumBis