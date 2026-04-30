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FPF muda nome do Paulistão Feminino para Paulistão F; entenda o motivo

Escrito por Lara Musa (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 12:15:00 Editado em 30.04.2026, 12:30:11
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A Federação Paulista de Futebol anunciou, nesta quinta-feira, 30, uma mudança na identidade do Paulistão Feminino. O campeonato, a partir de agora, passa a chamar-se "Paulistão F". A decisão do novo nome do estadual mais tradicional do país foi tomada visando marcar o início de uma aproximação entre os universos do torneio masculino e do feminino, com a intenção de reforçar que esporte não tem gênero.

Para a federação, essa alteração mantém ainda a tradição do campeonato, mas agora com um olhar para o futuro, trazendo uma identidade própria para o torneio feminino, sem perder o peso e a relevância.

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"Futebol não tem gênero, e o Paulistão F representa um novo capítulo de um caminho que vem evoluindo. Nos últimos cinco anos, o Paulistão F se transformou, tornou-se altamente rentável aos clubes, multiplicou receitas e visibilidade", diz Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

O campeonato tem início em maio e estende-se até dezembro, com a final prevista para acontecer no dia 20, tomando conta de todo o segundo semestre da temporada e ocorrendo no mesmo período do Campeonato Brasileiro, que começou em fevereiro e tem previsão de termino em outubro.

O torneio reúne Bragantino, Corinthians, Ferroviária, Mirassol, Palmeiras, São Paulo, Santos e Taubaté. Além disso, o Paulistão F será a primeira competição feminina de futebol no Brasil a ter o auxílio do VAR.

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Nas categorias de base, o calendário ainda contempla o estadual o Sub-15, de maio a outubro, Sub-17, de abril a novembro, e o Sub-20, entre agosto e novembro.

A Taça Paulistana Feminina, com os clubes que não figuram na elite do estadual, será realizada entre setembro e novembro, enquanto a Copinha Feminina acontece nos meses de novembro e dezembro. Já a Copa Paulista, reunindo as equipes que não avançaram para as semifinais do estadual principal, está programada para o período entre dezembro e o início de janeiro.

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