FPF marca para quinta e domingo finais do Paulistão entre Palmeiras e São Paulo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu na manhã desta segunda-feira as datas, horários e locais das finais do Campeonato Paulista. A primeira partida será na quinta-feira, no Allianz Parque, às 22h. O jogo decisivo está marcado para o domingo, às 16h, no estádio do Morumbi.

O São Paulo tem a vantagem de decidir em casa porque foi o time de melhor campanha na somatória das fases. Não haverá gol marcado fora de casa como critério de desempate. Se houver empate nos dois jogos, o título será definido nas cobranças de pênalti. Os dois duelos terão transmissão de Globo, Sportv e Premiere.

O presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, já havia adiantado que as finais deveriam ser realizadas na quinta-feira e domingo. Faltava definir os horários dos jogos, o que foi anunciado nesta segunda após reunião virtual do conselho técnico da entidade que comanda o futebol paulista.

O Palmeiras avançou à final do Campeonato Paulista após vencer com o autoridade o Corinthians por 2 a 0 no clássico realizado na Neo Química Arena. O São Paulo também se impôs nas semifinais ao golear o Mirassol por 4 a 0 no Morumbi.

Palmeiras e São Paulo terão compromisso pela Libertadores antes de decidirem o título estadual. Ambos jogam terça-feira, em suas casas, contra rivais argentinos. O time alviverde encara o Defensa y Justicia, às 19h15, e a equipe tricolor enfrenta o Racing, às 21h30. Os comandados de Abel Ferreira estão em situação mais confortável, já que garantiram vaga antecipada às oitavas e ostentam 100% de aproveitamento no torneio continental.