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FPF fecha parceria com Campeonato Espanhol feminino; entenda como deve funcionar

Escrito por Lara Musa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Federação Paulista de Futebol dá mais um passo para o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. Nesta quarta-feira, 26, a entidade anunciou uma parceria inédita na América Latina, junto a Liga F, principal competição da modalidade na Espanha.

Oficializado na sede da FPF, durante o evento "Dia F: Legado e Futuro do Futebol Feminino" promovido pela entidade, o acordo promove uma cooperação das instituições visando fortalecer e desenvolver a categoria em São Paulo e internacionalmente.

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Segundo a federação, a parceria tem como objetivo a promoção e internacionalização do futebol feminino, além de gerar uma formação técnica e administrativa, projetos com impacto social, desenvolvimento da arbitragem feminina e realização de cursos, pesquisas e visitas técnicas, conectando o torneio paulista com um dos mercados mais competitivos da modalidade mundialmente.

A presidente da Liga F, Beatriz Álvarez, afirma que essa é uma união de duas entidades que comprometem-se com a evolução sustentável da modalidade.

"Para a Liga F é um enorme orgulho que uma instituição da dimensão e do prestígio da Federação Paulista tenha se interessado pelo nosso processo de profissionalização, pela nossa estrutura e pelo nosso modelo de governança", diz Beatriz.

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"Mas esta relação não consiste em a Liga F vir ao Brasil para ensinar um modelo. Viemos para compartilhar. E viemos também para aprender", conclui.

A FPF foi a primeira entidade nacional a pensar na criação de um departamento exclusivo e específico para o futebol de mulheres, além do pioneirismo nas competições de base femininas.

"A FPF já possui uma parceria de longa data com La Liga, da Espanha, que contribui muito com o futebol paulista, mas sentíamos a necessidade de falar mais sobre futebol feminino. Queremos fazer uma imersão sobre futebol feminino e impulsionar ainda mais. É um orgulho enorme para a FPF. Por isso, essa parceria é uma via de mão dupla: aprender com a Liga F e que a Liga F aprenda conosco", diz Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da entidade.

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Com a presença do presidente da federação, Reinaldo Carneiro Bastos, da presidente da Liga F, Beatriz Álvarez e do CEO da entidade espanhola, Pablo Vilches, a celebração ainda contou com representantes de clubes, atletas, treinadoras e profissionais do setor.

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Campeonato Espanhol FPF futebol feminino Seleção Brasileira
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