FPF e clubes esperam aval das autoridades para volta aos treinos na segunda feira

A Federação Paulista de Futebol e os clubes do Campeonato Paulista Série A1/2020 aguardam aval das autoridades de saúde para retomar, de forma gradual, as atividades físicas dos atletas no dia 15 de junho, como previsto no Protocolo de Retomada Gradual dos Treinos.

Uma reunião, via videoconferência, foi realizada, nesta quarta-feira, com representantes dos 20 clubes da primeira divisão paulista para discutir as atitudes a serem tomadas diante da pandemia da covid-19.

Para dar um caráter de união, o Red Bull Bragantino, único clube que havia obtido autorização para retornar às atividades, paralisará os trabalhos e retornará em conjunto com as demais equipes.

Nesta quinta-feira pela manhã, haverá reunião com a Prefeitura de São Paulo, a fim de entregar pessoalmente o protocolo. Estarão presentes o prefeito Bruno Covas, o secretário de esportes Maurício Landim, o secretário municipal de saúde Edson Aparecido, o presidente da Federação Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente do Corinthians Andrés Sanchez, o presidente do Palmeiras Maurício Galiotte, o presidente do São Paulo Carlos Augusto de Barros e Silva e o presidente do TJD-SP, deputado Delegado Olim.

Um mesmo processo que acontecerá com os demais 13 clubes, que estão em contato direto com suas prefeituras para entrega formal do protocolo de treinos.

Também está prevista para esta quinta-feira, uma reunião do Sindibol (Sindicato das Associações de Futebol de São Paulo) com o Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, o Sindicato dos Treinadores Profissionais de Futebol do Estado de São Paulo, o Sindicato dos Árbitros de Futebol de São Paulo, o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, a FPF e os 16 clubes. O objetivo é criar uma mediação pré-judicial para que a retomada gradual aos trabalhos seja segura tanto nos aspectos de saúde como jurídicos.