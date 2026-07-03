Foto de Messi dando banho em Lamine Yamal bebê volta a viralizar durante Copa
Atacante de 18 anos, titular da Espanha na competição, foi fotografado ao lado do astro argentino há 19 anos em campanha solidária
Titular da seleção espanhola na Copa do Mundo, o atacante Lamine Yamal viu seu nome ser ligado novamente a uma coincidência histórica com um dos maiores ídolos do torneio. Há 19 anos, quando tinha apenas seis meses de vida, o jovem foi fotografado no colo do astro argentino Lionel Messi, que na época despontava no Barcelona. Com a bola rolando no Mundial e o destaque do espanhol na competição, a imagem voltou a viralizar e a circular com força nas redes sociais. Hoje com 18 anos e prestes a completar 19 em julho, o jogador é a principal esperança da Espanha no torneio. O craque também repete os passos do argentino fora de campo, tendo sido nomeado recentemente como embaixador da Unicef.
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A icônica imagem, que já havia ganhado repercussão após ser publicada em 2024 pelo pai do jovem, Mounir Nasroui, faz parte de uma antiga campanha beneficente. Na publicação, Nasroui descreveu o encontro como "o início de duas lendas". Naquela ocasião, o jornal Sport e a Unicef haviam organizado um calendário solidário anual com jogadores do time principal do Barcelona. Os pais de Lamine decidiram inscrever o filho no sorteio da ONG e acabaram selecionados. O acaso fez com que o bebê tomasse banho e fosse acariciado justamente pelo protagonista daquela edição: Leo Messi.
O autor do registro, o fotógrafo Joan Monfort, relembra os bastidores daquele encontro destacando que a sessão exigiu bastante cuidado. Segundo o profissional, Lamine era um bebê simpático e conquistou o argentino rapidamente com sorrisos. Monfort ressalta que Messi era extremamente tímido na época, mas demonstrou paciência e profissionalismo para lidar com a situação, conduzindo bem o momento mesmo sem ter experiência em segurar crianças pequenas.
Quase duas décadas após a fotografia, a conexão entre os dois jogadores segue rendendo frutos e agitando a internet durante a Copa do Mundo. Considerado internamente como o sucessor natural de Lionel Messi no Barcelona devido ao seu talento e precocidade, Yamal agora leva esse peso para a seleção espanhola, consolidando-se no cenário do futebol enquanto também atua em prol de causas humanitárias.