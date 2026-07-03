Foto de Messi dando banho em Lamine Yamal bebê volta a viralizar durante Copa

Titular da seleção espanhola na Copa do Mundo, o atacante Lamine Yamal viu seu nome ser ligado novamente a uma coincidência histórica com um dos maiores ídolos do torneio. Há 19 anos, quando tinha apenas seis meses de vida, o jovem foi fotografado no colo do astro argentino Lionel Messi, que na época despontava no Barcelona. Com a bola rolando no Mundial e o destaque do espanhol na competição, a imagem voltou a viralizar e a circular com força nas redes sociais. Hoje com 18 anos e prestes a completar 19 em julho, o jogador é a principal esperança da Espanha no torneio. O craque também repete os passos do argentino fora de campo, tendo sido nomeado recentemente como embaixador da Unicef.

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A icônica imagem, que já havia ganhado repercussão após ser publicada em 2024 pelo pai do jovem, Mounir Nasroui, faz parte de uma antiga campanha beneficente. Na publicação, Nasroui descreveu o encontro como "o início de duas lendas". Naquela ocasião, o jornal Sport e a Unicef haviam organizado um calendário solidário anual com jogadores do time principal do Barcelona. Os pais de Lamine decidiram inscrever o filho no sorteio da ONG e acabaram selecionados. O acaso fez com que o bebê tomasse banho e fosse acariciado justamente pelo protagonista daquela edição: Leo Messi.

O autor do registro, o fotógrafo Joan Monfort, relembra os bastidores daquele encontro destacando que a sessão exigiu bastante cuidado. Segundo o profissional, Lamine era um bebê simpático e conquistou o argentino rapidamente com sorrisos. Monfort ressalta que Messi era extremamente tímido na época, mas demonstrou paciência e profissionalismo para lidar com a situação, conduzindo bem o momento mesmo sem ter experiência em segurar crianças pequenas.

Quase duas décadas após a fotografia, a conexão entre os dois jogadores segue rendendo frutos e agitando a internet durante a Copa do Mundo. Considerado internamente como o sucessor natural de Lionel Messi no Barcelona devido ao seu talento e precocidade, Yamal agora leva esse peso para a seleção espanhola, consolidando-se no cenário do futebol enquanto também atua em prol de causas humanitárias.