Forte em casa, Equador vence Uruguai de virada nas Eliminatórias Sul-Americanas

O Equador venceu o Uruguai por 2 a 1, na noite desta terça-feira, no estádio Casa Blanca, em Quito, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Jogando em casa e com o apoio da torcida, Félix Torres balançou as redes em duas oportunidades para dar a vitória aos equatorianos. Destaque do Athletico-PR, Canobbio abriu o marcador para os uruguaios.

Com o resultado, o Equador chegou aos primeiros três pontos e agora está com zero na tabela de classificação, junto com Chile e Bolívia. Os equatorianos começaram a competição com três pontos negativos por consequência do caso envolvendo o atleta Byron Castillo. O Uruguai manteve os três pontos.

O Equador começou mandando no jogo, mas apesar da superioridade, quem abriu o placar foi o Uruguai. Aos 37 minutos, Canobbio aproveitou boa jogada de Maxi Araújo pela esquerda, girou e finalizou rasteiro, para vencer o goleiro do time da casa. A vantagem dos visitantes durou até os 49 minutos, quando Félix Torres aproveitou cobrança de escanteio e subiu sozinho para, de cabeça, igualar.

No segundo tempo, o Equador teve a chance de virar a partida com o experiente atacante Enner Valencia, mas em cobrança de pênalti, a bola foi para fora. A virada aconteceu apenas aos 15 minutos, quando novamente Félix Torres se destacou dentro da área do Uruguai e empurrou a bola para o gol da pequena área.

Pressionado depois da derrota, o Uruguai volta a campo pelas Eliminatórias no dia 12 de outubro, para enfrentar a Colômbia. O Equador visita a Bolívia, no mesmo dia.