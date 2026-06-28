Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
FUTEBOL

Fortaleza x Sport: veja onde assistir jogo ao vivo neste domingo (28)

Rivais nordestinos buscam a vitória na Arena Castelão neste domingo para se reabilita

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 18:26:15 Editado em 28.06.2026, 18:26:09
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Fortaleza x Sport: veja onde assistir jogo ao vivo neste domingo (28)
Autor Arena Castelão, na capital cearense - Foto: Kid Júnior/SVM

Fortaleza e Sport entram em campo neste domingo (28), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, na capital cearense. O embate é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e marca o quarto confronto entre as duas equipes neste ano, com ambos precisando urgentemente da vitória para reagir na temporada.

O Leão do Pici não vive seu melhor momento no campeonato e entra em campo pressionado para voltar a vencer. Nos seus últimos compromissos, a equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini somou apenas um empate e uma derrota, tornando essencial a conquista dos três pontos jogando sob os olhares de sua torcida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O time rubro-negro, por sua vez, também amarga um jejum de vitórias recentes e necessita de um bom resultado como visitante na briga pelas posições superiores da tabela. Para tentar superar o adversário, o técnico Márcio Goiano recebeu boas notícias: os atacantes Clayson e Zé Roberto se recuperaram de lesão, treinaram normalmente com o elenco e voltam a ficar à disposição.

Onde assistir

ESPN / Disney+, SportyNet e X Sports

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Arena Castelão Campeonato Brasileiro Fortaleza Fortaleza x Sport Futebol ONDE ASSISTIR Fortaleza onde assistir Sport hoje serie b Sport
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV