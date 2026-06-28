Fortaleza x Sport: veja onde assistir jogo ao vivo neste domingo (28)

Fortaleza e Sport entram em campo neste domingo (28), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, na capital cearense. O embate é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e marca o quarto confronto entre as duas equipes neste ano, com ambos precisando urgentemente da vitória para reagir na temporada.

O Leão do Pici não vive seu melhor momento no campeonato e entra em campo pressionado para voltar a vencer. Nos seus últimos compromissos, a equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini somou apenas um empate e uma derrota, tornando essencial a conquista dos três pontos jogando sob os olhares de sua torcida.

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O time rubro-negro, por sua vez, também amarga um jejum de vitórias recentes e necessita de um bom resultado como visitante na briga pelas posições superiores da tabela. Para tentar superar o adversário, o técnico Márcio Goiano recebeu boas notícias: os atacantes Clayson e Zé Roberto se recuperaram de lesão, treinaram normalmente com o elenco e voltam a ficar à disposição.

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