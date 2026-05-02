Fortaleza vira contra o Goiás na Arena Castelão e dorme na liderança da Série B

O Fortaleza goleou o Goiás por 4 a 1 na noite deste sábado (02), na Arena Castelão, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após sair atrás no placar durante o primeiro tempo, a equipe cearense buscou a virada na etapa final com dois gols de Vitinho e dois de Miritello.

A vitória coloca o time cearense no topo da tabela de classificação, somando 14 pontos e ultrapassando o Vila Nova. O Goiás, por sua vez, está na zona de rebaixamento com a quarta derrota consecutiva, ocupando agora a 17ª posição com sete pontos ganhos.

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O Fortaleza volta as atenções para a Copa do Nordeste, onde enfrenta o Confiança na próxima quinta-feira, fora de casa. O Goiás terá a semana livre para treinamentos antes de disputar o clássico estadual contra o Vila Nova, marcado para o próximo sábado.

O primeiro tempo foi de domínio dos visitantes, que impuseram um ritmo ofensivo e controlaram a posse de bola no campo de ataque. O placar foi aberto aos 22 minutos, quando Gegê executou uma cobrança de falta inteligente por baixo da barreira, surpreendendo o sistema defensivo e colocando o time goiano em vantagem.

O Fortaleza demonstrou dificuldades na articulação ofensiva e desperdiçou a chance do empate em uma finalização próxima à meta antes do intervalo. O cenário mudou drasticamente no segundo tempo com a entrada de Vitinho, que empatou aos oito minutos após receber passe de Maurício Mucuri e finalizar com precisão no canto do goleiro Tadeu.

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A virada aconteceu aos 15 minutos em jogada semelhante, com Vitinho recebendo livre na entrada da área e batendo colocado para marcar o seu segundo gol no confronto.

O time da casa ampliou a vantagem aos 33 minutos da etapa final com o camisa 9 Miritello, que aproveitou a saída de Tadeu para marcar o terceiro. Nos acréscimos, novamente Miritello selou o resultado final ao aproveitar uma cobrança de escanteio e cabecear firme para o fundo das redes.

FICHA TÉCNICA

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FORTALEZA 4 X 1 GOIÁS

FORTALEZA - Vinicius Silvestre; Brítez, Kauã Rocha (Vitinho), Lucas Gazal e Maílton; Pierre (Rodrigo Santos), Ryan (Lucas Sasha) e Pochettino (Rodriguinho); Maurício Mucuri, Paulo Baya (Welliton) e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

GOIÁS - Tadeu; Rodrigo Soares (Diego Caito), Ramon Menezes, Lucas Ribeiro e Nicolas; Baldória (Brayann), Lucas Rodrigues (Esli Garcia) e Gegê (Lucas Lima); Cadu (Anselmo Ramon) e Jean Carlos (Pedrinho). Técnico: Daniel Paulista.

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GOLS - Gegê, aos 24 minutos do primeiro tempo; Vitinho, aos 7 e 16 e Miritello, aos 33 e 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vitinho, Lucas Gazal, Ryan e Paulo Baya (FOR); Diego Caito (GOI).

CARTÃO VERMELHO - Nicolas (GOI).

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ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).