Fortaleza vence Vila Nova e entra em vantagem nos playoffs contra o Criciúma
O Fortaleza alcançou o seu objetivo na última rodada classificatória da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer por 1 a 0 o Vila Nova-GO, neste sábado, na Arena Castelão, e terminar com a quarta posição geral na tabela. Agora o time cearense entra com vantagem na disputa dos playoffs, que vai definir mais duas vagas de acesso à Série A em 2027.
Como quarto colocado, com 65 pontos, o Fortaleza vai enfrentar o Criciúma, quinto, com 62, após derrota por 1 a 0 em casa para o Novorizontino. Serão dois jogos: o primeiro em Santa Catarina e o segundo no Ceará. Além disso, o Fortaleza joga pelo empate no saldo de gols agregado.
O Vila Nova, que ainda poderia subir direto, terminou em terceiro lugar, com 66 pontos. Nos playoffs vai enfrentar o sexto colocado, o Atlético-GO, com 61 pontos, num clássico goiano. Com melhor campanha, o Vila Nova-GO também faz o segundo jogo em casa e tem vantagem no empate no saldo de gols agregado.
Com definições importantes para cada lado, os times entraram em campo mais preocupados em evitar sofrer um gol. Com isso, não aconteceram chances claras para abertura do placar.
Quando parecia que o zero a zero seria o placar do intervalo, o lateral Maílton usou sua melhor qualidade: o chute. Mesmo fora da área e vigiado por dois adversários ele soltou a bomba. A bola entrou no ângulo, sem chances de defesa para o goleiro Helton Leite. Fortaleza, 1 a 0, aos 44 minutos. Maílton marcou seu 10º gol na Série B.
O Fortaleza voltou mais ligado no segundo tempo, disposto a definir logo o placar. Teve duas finalizações perigosas de longe e até balançou as redes com Pedro Henrique, mas o gol acabou anulado por uma falta no lance visto pelo VAR.
Dominando as ações em campo, o Fortaleza diminuiu o ritmo e ficou na espera do Vila Nova, que não arredou o pé da defesa. Os dois já pareciam preocupados com os jogos decisivos dos playoffs.
FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 1 X 0 VILA NOVA
FORTALEZA - João Ricardo; Maílton (Luan Freitas), Bastos, Lucas Gazal e Kaio Henrique; Lucas Sasha, Ronald (Jaílson) e Rodriguinho (Rodrigo Santos); Paulo Baya (Welliton), Miritello e Pedro Henrique (Lucca Prior). Técnico: Juan Pablo Vovjoda.
VILA NOVA - Helton Leite; Igor Cariús, Jonathan Costa (Anderson Jesus), Douglas Mendes (Tiago Pagnussat) e Higor; Dudu (Higor Meritão), João Vieira e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino, Dellatorre (Lincoln) e Janderson (Ryan). Técnico: Guto Ferreira.
GOL - Maílton, aos 44 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Miritello e Rodrigo Santos (FOR). Janderson, Higor Meritão e Anderson Jesus (VIL)
ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).