Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Fortaleza vence Ponte Preta, sobe cinco posições e dorme na vice-liderança da Série B

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 02.07.2026, 23:15:00 Editado em 02.07.2026, 23:25:01
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Fortaleza venceu a Ponte Preta por 2 a 0 nesta quinta-feira, na Arena Castelão, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ganhou cinco posições na tabela e assumiu, de forma provisória, a vice-liderança.

Com o resultado, o time cearense chega aos mesmos 28 pontos do Vila Nova-GO, que ainda joga na rodada e lidera pelos critérios de desempate. A Ponte Preta, por sua vez, segue em situação delicada: chegou à 12ª derrota em 16 partidas e ocupa a vice-lanterna, com oito pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Fortaleza teve o controle das ações ao longo do primeiro tempo, com maior posse de bola, enquanto a Ponte Preta adotou uma postura mais reativa, priorizando a marcação e os contra-ataques. Ainda assim, a primeira chegada perigosa foi da equipe paulista, com Thalys, aos 19 minutos.

O clube cearense respondeu aos 25, em chute de Miritello defendido por Guilherme Viana. O goleiro ponte-pretano voltou a aparecer em finalização de Welliton. Já nos acréscimos, Miritello perdeu grande oportunidade ao finalizar por cima, praticamente na pequena área.

Na volta do intervalo, o Fortaleza manteve a pressão e abriu o placar aos 14 minutos. Luiz Fernando fez boa jogada pela esquerda, driblou Danilo e cruzou na medida para Miritello, que cabeceou firme, sem chances para o goleiro Guilherme Viana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O time cearense quase ampliou aos 19. Guilherme Viana fez grande defesa em finalização de Miritello dentro da área. A Ponte respondeu na sequência, com Diego Tavares obrigando João Ricardo a uma defesa difícil com o pé.

Nos minutos finais, o Fortaleza controlou o ritmo da partida e confirmou a vitória diante de sua torcida aos 37. Maílton arriscou de fora da área e encobriu o goleiro Guilherme Viana para fazer 2 a 0.

Na próxima rodada, a Ponte Preta enfrenta o Criciúma na quarta-feira, às 20h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). No domingo (12), o Fortaleza visita o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 0 PONTE PRETA

FORTALEZA - João Ricardo; Maurício Mucuri (Lucca Prior), Luan Freitas, Lucas Gazal e Gabriel Fuentes; Rodrigo Santos (Ryan), Pierre (Lucas Sasha), Welliton (Paulo Baya) e Rodriguinho (Maílton); Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PONTE PRETA - Guilherme Viana; Lucas Cunha, Palacios e Márcio Silva (Jonathan Cafu); Thalys, Diego Porfírio (David da Hora), Élvis, Danilo Barcelos e Kevyson (Juan Rorigues); Brandão (Rodriguinho) e Baianinho (Diego Tavares).

GOLS - Miritello, aos 14, e Maílton aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Gazal, Lucas Prior, Luiz Fernando e Pierre (Fortaleza); Palacios e Diego Tavares (Ponte Preta).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - R$ 80.406,00.

PÚBLICO - 8.482 torcedores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Fortaleza Futebol Ponte Preta serie b
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV