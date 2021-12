Fortaleza vence Juventude e garante vaga inédita na Copa Libertadores

Da Redação

O atacante argentino Depietri foi o herói improvável do Fortaleza na noite desta sexta-feira na Arena Castelão. Foi dele, aos 36 minutos do segundo tempo, o gol que deu a vitória ao time cearense por 1 a 0 e colocou o Fortaleza pela primeira vez na sua história na Copa Libertadores da América.

Com o resultado, o Fortaleza fica em quinto lugar com 55 pontos. O Juventude se complica na luta contra o rebaixamento. Com 43 pontos, na 15ª posição, está apenas três pontos distante do Bahia, primeiro clube na zona de rebaixamento.

O Fortaleza partiu para cima do Juventude e antes do primeiro minuto o árbitro Bruno Arleu de Araújo consultou o VAR para verificar um possível pênalti para o time cearense em toque de mão após cabeçada de Yago Pikachu. Após consulta, ele assinalou falta para o Juventude de David em cima de Vitor Mendes.

Mais intenso, o Fortaleza seguiu pressionando e chegando ao ataque com velocidade. Aos 13 minutos, David lançou Robson, que desperdiçou na cara de Douglas.

Apesar do domínio e da maior posse de bola, o Fortaleza chegou pouco de forma objetiva ao gol do Juventude na primeira etapa. O time gaúcho se limitou a apenas se defender na primeira etapa.

Se não atacou no começo, no segundo tempo foi o Juventude quem criou a primeira chance de gol. Aos oito minutos, após cruzamento de Guilherme Castilho, Sorriso escorou e Jadson quase fez de fora da área.

Após este lance, o Fortaleza voltou a comandar as ações e Douglas apareceu para salvar o Juventude duas vezes. Aos 13, defendeu conclusão de Robson após cruzamento de Yago Pikachu. Na sequência foi a vez do goleiro afastar chute de Osvaldo.

Aos 19, foi a vez de Marcelo Boeck trabalhar. Após cruzamento ela direita, Sorriso cabeceou no chão e o goleiro fez excelente defesa. Após esta chance, o time gaúcho ditou o ritmo do jogo e teve a chance de abrir o placar aos 33, quando Chico cruzou e Vitor Mendes cabeceou na trave.

Quando o Juventude era melhor, o Fortaleza marcou. Aos 36 minutos, após Douglas cobrar mal o tiro de meta, Depietri aproveita, avança e marca na saída do goleiro.

Depois disso, foi só festa tricolor nas arquibancadas do Castelão com mais de 45 mil torcedores. Ao apito final, foram mais de 15 minutos de comemoração da torcida e com a participação dos jogadores.

Os dois times voltam a jogar na segunda-feira, pela penúltima rodada do Brasileirão. O Fortaleza encara o Cuiabá na Arena Pantanal, às 20h. O Juventude, às 19h, visita o São Paulo no Morumbi.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 0 JUVENTUDE

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Matheus Jussa e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Felipe (Lucas Lima), Matheus Vargas (Romarinho) e Lucas Crispim (Osvaldo); David (Depietri) e Robson (Wellington Paulista). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

JUVENTUDE - Douglas; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Jadson (Capixaba), Dawhan, Guilherme Castilho (Bruninho) e Wescley (Chico); Ricardo Bueno e Sorriso. Técnico: Émerson Ávila (auxiliar).

GOL - Depietri aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

CARTÕES AMARELOS - Lucas Crispim e Robson.

RENDA - R$ 802.862,00.

PÚBLICO - 45.398 total.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).