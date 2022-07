Fortaleza vence duelo direto contra Atlético-GO e deixa a lanterna do Brasileirão

(via Agência Estado)

Como visitante, o Fortaleza tinha perdido os últimos cinco jogos (Avaí, Atlético-MG, Coritiba, Estudiantes-ARG e Ceará) longe de sua torcida. O time cearense, porém, conseguiu mudar esta escrita neste domingo à tarde, quando venceu o confronto direto da parte debaixo da tabela contra Atlético-GO por 1 a 0, em partida disputada no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO) e válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De quebra, a segunda vitória do Fortaleza na competição, serviu para tirar o time da lanterna. Agora, tem 14 pontos, um ponto a mais do que o Juventude. No Brasileirão o Fortaleza estava há três jogos sem vencer - derrotas para o Atlético-MG e Coritiba e empate com o Palmeiras na última rodada.

Bem na Copa do Brasil e na Sul-Americana - está nas quartas de final em ambos os torneios -, o Atlético-GO ainda não conseguiu emplacar e se complicou no Brasileirão. Na zona de rebaixamento, Atlético-GO tem 17 pontos, na 18ª colocação. É o quarto jogo sem vitória do time goiano na competição.

O Atlético-GO volta a jogar na quarta-feira pela 18ª rodada contra o Athletico na Arena da Baixada em Curitiba (PR), às 19h30. O Fortaleza também joga na quarta-feira e mais uma vez fora de casa, encara o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP), às 19h.

O time goiano teve mais posse de bola e pressionou bastante na primeira etapa. O time goiano, porém, criou poucas jogadas efetivas de gol. Faltou mais criatividade na criação de jogadas. Quando chegou, não levou muito perigo, apesar dos espaços dados pelo Fortaleza.

Aos 28 minutos, Wellington Rato não aproveitou falha de Ceballos e mandou para fora o cruzamento da direita. Se não conseguia chegar de forma objetiva, o Atlético começou a arriscar chutes de fora da área. Foi assim, aos 38 minutos, que Marlon Freitas exigiu a primeira defesa de Fernando Miguel no jogo. Na parte final, Gabriel Baralhas também fora da área, mandou a bola rente a trave.

O Fortaleza voltou com outra postura para o segundo tempo, subindo a marcação e agredindo mais o time goiano. Logo no primeiro minuto, Matheus Vargas recebeu em profundidade, mas na hora de driblar Ronaldo, o goleiro atleticano levou a melhor.

O Atlético-GO não baixou guarda e também atacou. Aos oito minutos, Wellington de um chapéu no adversário, chutou e acertou o travessão de Fernando Miguel, que ainda tocou na bola. Mais uma vez, agora aos 19 minutos, o Fortaleza parou no goleiro Ronaldo. Após escanteio, a bola sobrou para Romero que bateu para a boa defesa do goleiro.

Melhor em campo, o Fortaleza abriu o marcador aos 28 minutos, quando Moisés recebeu em velocidade após contra-ataque e deu um tapa no cantinho de Ronaldo. Após o gol, a partida ficou aberta e dos dois times se alternaram em lances de gol, mas o placar terminou apenas com o gol de Moisés e vitória do Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 1 FORTALEZA

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Dudu (Lucas Lima), Edson Felipe, Wanderson e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas (Léo Pereira) e Jorginho; Airton (Shaylon), Churín (Luiz Fernando) e Wellington Rato. Técnico: Jorginho Campos.

FORTALEZA - Fernando Miguel; Ceballos, Marcelo Benevenuto e Titi; Ronald, Hércules (Matheus Vargas), Lucas Lima (Matheus Jussa), Lucas Crispim (Habraão) e Juninho Capixaba; Romarinho (Moisés) e Silvio Romero (Robson). Técnico: Juan Pablo Vovjoda.

GOL - Moisés, aos 28 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS - Wellington Rato(ATLÉTICO-GO).

RENDA - R$ 72.215,00.

PÚBLICO - 6.544 pagantes (7.262 total).

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).