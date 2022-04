Fortaleza estreia na Libertadores com derrota para o Colo Colo no lotado Castelão

Da Redação

O Fortaleza não estreou na Copa Libertadores da América da forma que gostaria. Na Arena Castelão, com a presença de mais de 50 mil torcedores, o time tricolor perdeu para o Colo Colo, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira. Com o tropeço, o time cearense largou atrás dos chilenos e do River Plate, que na quarta-feira havia batido o Alianza Lima, por 1 a 0, no Peru.

continua após publicidade .

Com Tinga e Lucas Crispim no banco de reservas, o Fortaleza foi um time acanhado no primeiro tempo. A equipe brasileira deu espaço para o Colo Colo e pouco criou. Yago Pikachu e Lucas Lima tiveram atuação discretíssima, debaixo de muita chuva.

O time chileno foi gostando do jogo e levou perigo logo de cara. Léo Gil chutou para defesa de Max Walef. Na sequência, foi a vez de Solari soltar o pé. Marcelo Benevenuto salvou, de cabeça, em cima da linha. O defensor, no entanto, não conseguiu evitar o gol do adversário, que saiu aos 37 minutos. Lucero recebeu belo passe da esquerda e bateu cruzado para abrir o placar na Arena Castelão.

continua após publicidade .

Atrás do placar, Vojvoda resolveu mudar no segundo tempo. Ainda no intervalo, mandou Felipe e Renato Kayzer para o jogo, mas novamente o Colo Colo entrou mais ligado. Aos três minutos, após falha no sistema defensivo do Fortaleza, Solari ampliou.

Foi preciso estar 2 a 0 no marcador para o Fortaleza começar a ameaçar. Aos 24 minutos, Renato Kayzer recebeu de Yago Pikachu e recolocou o time brasileiro na partida. O duelo ganhou em emoção no fim, quando Amor acabou sendo expulso.

Com um jogador a mais, o Fortaleza foi com tudo para o ataque, mas, na última oportunidade, Marcelo Benevenuto recebeu, após cobrança de falta, e viu o gol de empate do Fortaleza ficar na trave do goleiro Cortés.

continua após publicidade .

Na próxima rodada da Libertadores, o Fortaleza encara o River Plate, quarta-feira, às 19h, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG). No mesmo dia e horário, o Colo Colo recebe o Alianza Lima, no Monumental de Santiago (CHI).

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 2 COLO COLO

continua após publicidade .

FORTALEZA - Max Walef; Landázuri, Marcelo Benevenuto e Titi (Ceballos); Yago Pikachu, Hércules (Felipe), José Welison, Lucas Lima (Romarinho) e Juninho Capixaba (Lucas Crispim); Moisés e Silvio Romero (Renato Kayzer). Técnico: Juan Vojvoda.

COLO COLO - Cortéz; Opazo, Falcón, Amor e Suazo; Fuentes, Pavez, Léo Gil (Zaldivia), Solari e Gabriel Costa (Carlo Villanueva); Lucero (Bolados). Técnico: Gustavo Quinteros.

continua após publicidade .

GOLS - Lucero, aos 37 minutos do primeiro tempo; Solari, aos 3, e Renato Kayzer, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - José Welison, Lucas Lima, Moisés e Titi (Fortaleza); Cortés, Gabriel Costa e Suazo (Colo Colo).

CARTÃO VERMELHO - Amor (Colo Colo).

ÁRBITRO - Andrés Cunha (URU).

RENDA - R$ 1.290.674,00.

PÚBLICO - 50.429 torcedores.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).