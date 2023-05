Fortaleza e São Paulo empatam sem gols pelo Brasileirão em jogo com duas expulsões

(via Agência Estado)

Fechando a quinta rodada do Brasileirão, Fortaleza e São Paulo fizeram um duelo de altos e baixos na Arena Castelão e empataram em 0 a 0 na noite desta quinta-feira. Com uma expulsão para cada lado, o time cearense foi superior na maior parte do tempo, mas não passou pelo goleiro Rafael, destaque do time paulista na partida. Com o resultado, os dois times seguem na parte de cima da classificação do campeonato nacional.

Com o resultado, o Fortaleza manteve a série invicta na temporada e chegou aos nove pontos na classificação do Brasileirão. Já o São Paulo subiu para oito pontos ganhos e não sabe o que é perder com Dorival Júnior como treinador na atual passagem do comandante pelo clube.

Apesar dos dois times entrarem em campo em meio a uma série invicta, a partida no Castelão mostrou equipes que não viviam grande noite. O Fortaleza foi dono das ações no início e teve uma bola na trave antes dos 10 minutos, com Guilherme.

Após o susto, o São Paulo passou a trocar passes, diminuiu o ritmo do jogo e assustou o Fortaleza em uma chegada com Calleri finalizando para fora. Desta forma, mesmo com os dois times sabendo procurar o gol para abrir o placar, Maurício Kozlinski e Rafael quase não trabalharam e o duelo foi para o intervalo em 0 a 0.

No segundo tempo, o jogo foi dividido em dois momentos. Depois de um início igual das equipes e sem criatividade, o Fortaleza teve Brítez expulso, por falta em Calleri. Com um jogador a mais em campo, o São Paulo teve mais a bola, trocou passes pelo campo, mas sofreu para passar pela defesa cearense.

Um pouco mais tarde, Rodrigo Nestor recebeu o segundo amarelo e deixou o time paulista com 10 jogadores em campo. No duelo de 10 contra 10, o Fortaleza voltou a ser superior, principalmente usando as jogadas de Yago Pikachu na ponta direita, e fez o goleiro Rafael trabalhar em algumas oportunidades.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 0 SÃO PAULO

FORTALEZA - Maurício Kozlinski; Tinga. Brítez, Titi e Lucas Crispim (Bruno Pacheco); Zé Welison (Vinicius Zanocelo), Caio Alexandre, Pochettino (Thiago Galhardo) e Yago Pikachu; Silvio Romero (Ceballos) e Guilherme (Calebe). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SÃO PAULO - Rafael; Raí Ramos (Rafinha), Alan Franco, Diego Costa e Patryck (Caio Paulista); Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Wellington Rato (Gabriel Neves) e Alisson; Marcos Paulo (Luciano) e Calleri (Juan). Técnico: Dorival Júnior.

CARTÃO AMARELO - Yago Pikachu (FOR), Raí Ramos (SAO), Gabriel Neves (SAO) e Alisson (SAO).

CARTÃO AMARELO - Brítez (FOR) e Rodrigo Nestor (SAO).

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (Fifa/SC).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).