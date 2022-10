Fortaleza e Atlético-MG frustram torcedores e empatam sem gols no Castelão

(via Agência Estado)

Em confronto direto por uma vaga na Libertadores de 2023, Fortaleza e Atlético-MG frustraram seus torcedores ao empataram sem gols, na Arena Castelão, nesta segunda-feira, no encerramento da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 40 mil torcedores estiveram nas arquibancadas.

O resultado acabou sendo melhor para o Atlético-MG, que permanece em sétimo lugar, agora com 48 pontos, hoje na fase prévia da Libertadores. Já o Fortaleza chegou ao sétimo jogo sem derrota e aparece em 10º, com 45 pontos.

A partida foi festiva para o Fortaleza, que comemorou seus 104 anos com lindo mosaico na arquibancada e anunciou que chegou a marca de 1 milhão de torcedores no Castelão no ano de 2022.

O futebol apresentado pelos times esteve bem abaixo do esperado pelo torcedor. O Atlético-MG começou a partida se impondo com bastante troca de passes e cruzamentos na área. Enquanto o Fortaleza teve dificuldades com a marcação e pouco fez para tirar o zero do placar.

O Atlético-MG chegou com perigo aos 16 minutos, quando Junior Alonso tocou para Dodô na linha de fundo e o lateral finalizou cruzado, mas por cima do gol. O Fortaleza, por sua vez, teve seu melhor momento aos 34, quando Pedro Rocha finalizou de fora da área e Everson espalmou para fora.

No segundo tempo, o Atlético-MG voltou com postura mais ofensiva e efetiva. Logo no minuto inicial, Nacho Fernández finalizou de fora da área e Fernando Miguel espalmou para fora. Animado, os mineiros seguiram atacando e assustaram aos 7, quando Keno invadiu a área e chutou de bico.

O Atlético-MG dominou território ofensivo e aos 24 minutos teve até então sua melhor chance de gol. Keno recebeu na esquerda e lançou Ademir dentro da área. O atacante apareceu por trás da marcação e, sozinho na área, tentou finalizar no contrapé de Fernando Miguel, contudo, muito fraco.

Juan Vojvoda sentiu o bom momento do Atlético-MG e mexeu no Fortaleza, sobretudo com a entrada de novos jogadores no ataque. Contudo, as mudanças não surtiram efeito e os visitantes seguiram melhor. Aos 41, Pavón dominou bola na área e finalizou colocado, com Fernando Miguel indo buscar no ângulo direito, numa linda defesa.

Nos minutos finais os mandantes tentaram esboçar pressão pela vitória, enquanto o Atlético-MG tentava explorar os contra-ataques. Contudo, ninguém tirou o zero do placar.

O Fortaleza volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Coritiba, às 19 horas, novamente no Castelão. Já o Atlético-MG, no mesmo dia, mas às 19h30, receberá o Juventude, no Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 0 ATLÉTICO-MG

FORTALEZA - Fernando Miguel; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; José Welison (Ronald), Lucas Sasha e Lucas Crispim (Otero); Robson (Lucas Lima), Thiago Galhardo (Silvio Romero) e Pedro Rocha (Moisés). Técnico: Juan Vojvoda.

ATLÉTICO-MG - Everson; Guga, Jemerson (Nathan Silva), Junior Alonso e Dodô; Allan, Jair, Zaracho (Keno) e Rubens (Nacho Fernández); Ademir (Pavón) e Eduardo Sasha (Alan Kardec). Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Brítez, Titi, Juninho Capixaba e Thiago Galhardo (Fortaleza); Jemerson (Atlético-MG).

PÚBLICO - 43.660 pagantes.

RENDA - Não divulgada.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).