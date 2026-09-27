Fortaleza e Athletic-MG empatam em jogo polêmico e frustram planos na Série B

A Arena Castelão foi palco de um duelo de alta voltagem na noite deste domingo, quando Fortaleza e Athletic-MG empataram por 2 a 2 na capital cearense. O duelo, válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contou com virada do time da casa e polêmica de arbitragem, que não aplicou nenhum cartão na partida.

Apesar de não conseguir se firmar na disputa da liderança, o Fortaleza foi a 52 pontos e chegou à marca de 12 jogos de invencibilidade na competição nacional. A última derrota foi em 21 de julho, fora de casa, por 2 a 1, diante do Vila Nova. Do outro lado, os mineiros foram a 42 e seguem na parte de baixo da tabela.

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As equipes agora terão a semana cheia de preparação visando a compacta 31ª rodada da Série B, que será disputada em três dias devido às eleições nacionais. Na quinta-feira, o Athletic-MG abre a rodada a partir das 20h30 diante do Sport, na Arena Sicredi. No dia seguinte, o Fortaleza volta à Arena Castelão para enfrentar o Náutico, às 21h35.

O jogo começou quente na capital cearense. Logo aos três minutos, o Athletic-MG teve a chance de abrir o marcador com Max, que recebeu sozinho na área, e cara a cara com João Ricardo, chutou para fora. A resposta do Fortaleza veio aos 10, em falta de Maílton, que viu Luan Polli buscar a batida no ângulo. O goleiro voltou a trabalhar aos 14, em cabeceio de Luiz Fernando.

Melhor em campo, o time da casa seguiu ao ataque e perdeu uma chance inacreditável aos 25. Marcelo Henrique escorregou no meio-campo e a bola sobrou limpa para Luiz Fernando, que conduziu sem marcação, tinha duas opções de passe, mas escolheu chutar, vendo a bola tocar na trave.

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A arbitragem se tornou protagonista aos 35, quando Sasha parou em Luan Polli, pegou o rebote e ajeitou para Pierre, que mandou no ângulo, mas a arbitragem anulou o gol por tiro livre indireto, gerando revolta dos jogadores do Fortaleza. Sasha estava em condição legal no início do lance, mas o árbitro apitou antes do chute de Pierre, anulando o lance e impedindo a análise do VAR.

O clima ficou ainda mais pesado no Castelão aos 41, quando Kauan Lindes recebeu lançamento de Douglas Silva, cortou a marcação e mandou de fora da área no ângulo, sem chances para João Ricardo. Entretanto, tudo mudou no último lance do primeiro tempo. Aos 48, Maílton cruzou na área, a bola bateu no braço de Negrucci e, após análise do VAR, o árbitro assinalou pênalti. O próprio lateral foi para a cobrança e levou o jogo para o intervalo em empate.

Na volta para o segundo tempo, o Fortaleza seguiu em cima, e logo conseguiu a virada. Aos quatro, Maílton bateu falta fechada na área, a bola desviou em Negrucci, tocou na coxa de Lucas Sasha e morreu no fundo do gol. A alegria do time da casa, entretanto, não durou muito. Após o gol, Alex promoveu três mudanças no Athletic, que logo surtiram efeito.

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Aos 14, em contra-ataque, Douglas Pelé recebeu pela direita, conduziu e cruzou na medida para Enzo, que logo após sair do banco de reservas, mandou de cabeça e deixou tudo igual no placar novamente. O Fortaleza voltou a levar perigo aos 25, com Sasha, que parou em Polli. Nos minutos finais, o time da casa ainda tentou balançar as redes mais uma vez, mas não conseguiu encontrar objetividade e o jogo acabou em empate.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 2 ATHLETIC-MG

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FORTALEZA - João Ricardo; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Kaio Henrique; Lucas Sasha (Rodrigo Santos), Pierre e Rodriguinho (Nathan Fogaça); Luiz Fernando, Vitinho (Lucca Prior) e Pedro Henrique (Cantillo). Técnico: Paulo Autuori.

ATHLETIC-MG - Luan Polli; Jhonatan Silva, Belezi e Jhan Pool (Felipe Vieira); Douglas Pelé, Felipe Negrucci (Yago Santos), Jota (Pedro Oliveira) e Marcelo Henrique (Enzo); Max, Dixon Vera (Wili Aponzá) e Kauan Lindes. Técnico: Alex de Souza.

GOLS - Kauan Lindes, aos 41, e Maílton, aos 52 minutos do primeiro tempo. Lucas Sasha, aos quatro, e Enzo, aos 14 minutos do segundo tempo.

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RENDA - R$ 647.028,00.

PÚBLICO - 31.562 torcedores.

ÁRBITRO - Pierry Dias dos Santos (RJ).

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LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).