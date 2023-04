Fortaleza derrota Fluminense na Arena Castelão e chega aos 7 pontos no Brasileirão

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em um jogo eletrizante, o Fortaleza derrotou o Fluminense, por 4 a 2, neste sábado à tarde, na Arena Castelão, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. Agora com sete pontos, o time cearense está na frente do time carioca, que soma seis, e de início poupou sete titulares. Além da presença marcante de mais de 39 mil torcedores, os dois times fizeram um belo espetáculo.

continua após publicidade .

O tricolor cearense foi bem melhor e transformou o goleiro Fábio, disparado, no melhor jogador em campo, praticando pelo menos seis ou sete grandes defesas que poderiam ter mudado o resultado para uma goleada histórica. O Fortaleza provou sua força ofensiva, já tendo marcado 69 gols em 30 jogos nesta temporada, com o ataque mais positivo entre os times da elite nacional. O Fluminense não sofria quatro gols desde o dia 15 de agosto de 2021, quando levou 4 a 1 do Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Um total de 118 jogos.

Os dois técnicos surpreenderam nas suas escalações. Juan Pablo Vovojda, do Fortaleza, optou pelo ofensivo esquema 4-3-3, usando a marcação forte na saída de bola do Fluminense. Do lado carioca, Fernando Diniz deixou de fora sete jogadores considerados titulares, de olho no jogo contra o River Plate, terça-feira, no Maracanã, pela Copa Libertadores.

continua após publicidade .

O que se viu desde os primeiros minutos foi uma pressão total do time da casa, empurrado por sua torcida. As finalizações também foram frequentes e a presença do experiente goleiro Fábio foi fundamental para se evitar uma verdadeira goleada. Ele fez grandes defesas em finalizações de Moisés, Pochettino e Thiago Galhardo.

O primeiro gol saiu somente aos 28 minutos. Após a pressão na intermediária, o Fortaleza roubou a bola que ficou com Moisés que entrou na área e chutou cruzado. Fábio fez um milagre, mas o rebote ficou para Thiago Galhardo empurrar na dividida com um defensor.

O Fluminense teve uma grande chance aos 33 minutos, em um lançamento longo que pegou John Kennedy dentro da área. Ele bateu forte e a bola explodiu na trave esquerda de Fernando Miguel e saiu. Após o susto, o Fortaleza ampliou numa bela jogada individual de Moisés. Ele pegou a bola no seu campo defensivo e saiu em disparada, num percurso de 65 metros até a grande área, onde bateu cruzado para vencer Fábio: 2 a 0, aos 34 minutos.

continua após publicidade .

Mesmo pressionado, o Fluminense diminuiu o placar aos 46 minutos. Após levantamento na área, a defesa não aliviou e a sobra ficou para Alan, na pequena área, só empurrar para as redes. Curiosamente, apesar da fraca apresentação, o Fluminense teve 60% de posse de bola.

Na volta do intervalo, o Fluminense entrou em campo com dois titulares: o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Arias que entraram nas vagas, respectivamente, de Gabriel Pirani e Alan. O bicampeão carioca melhorou, avançou a marcação e até deu a impressão de que poderia buscar o empate. Mas o Fortaleza conseguiu um contra-ataque perfeito, quando Bruno Pacheco lançou Moisés que saiu do seu campo defensivo em direção à grande área de Fábio, até escolher o canto direito para fazer 3 a 1, aos 14 minutos.

Depois desta, aos 18 minutos, Fernando Diniz foi para o tudo ou nada no Fluminense, colocando dois atacantes - Germán Cano e Keno - para as saídas de dois defensores - o lateral Guga e o zagueiro Manoel. O time carioca diminuiu aos 23 minutos, em jogada individual de John Kennedy. Ele recebeu de costas o passe de Ganso, passou o pé sobre a bola e deixou Brítez para trás, chutando cruzado para deixar 3 a 2 no placar.

continua após publicidade .

O jogo ficou aberto e o Fortaleza perdeu a chance de aumentar em outro contra-ataque puxado por Moisés, que na frente da área fez o passe lateral para Guilherme. Ele finalizou, porém, Fábio se esticou e espalmou aos 26 minutos. O quarto gol saiu aos 33 minutos, quando Moisés dominou a bola na grande área e chutou forte, Fábio rebateu e Hércules concluiu na pequena área.

A partir daí, o Fluminense diminuiu a intensidade, deixando o Fortaleza explorar a sua velocidade para criar outras chances. O goleiro Fábio ainda praticou mais quatro grandes defesas.

continua após publicidade .

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira à noite quando vai receber o River Plate, no Maracanã, pela terceira rodada do Grupo D, que lidera com seis pontos. Pelo Brasileirão fará o clássico com o Vasco, no sábado, no Maracanã.

O Fortaleza vai jogar pela Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira, na Arena Castelão, onde vai receber o Estudiantes de Mérida-VEN, pela terceira rodada do Grupo H, que lidera com seis pontos. Depois vai até São Paulo para enfrentar o Corinthians, dia 8, pela quarta rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

continua após publicidade .

FORTALEZA 4 X 2 FLUMINENSE

FORTALEZA - Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre (José Welison), Hércules e Pochettino (Yago Pikachu); Calebe (Lucas Sasha), Thiago Galhardo (Guilherme) e Moisés (Romarinho). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FLUMINENSE - Fábio; Guga (Keno), Nino, Manoel (Germán Cano) e Alexsander; André, Lima e Gabriel Pirani (Ganso); John Kennedy, Alan (Arias) e Lelê (Isaac). Técnico: Fernando Diniz.

continua após publicidade .

GOLS - Thiago Galhardo, aos 28, Moisés, aos 34 e Alan, aos 46 minutos do primeiro tempo. Moisés, aos 14, e John Kennedy, aos 23, e Hercules, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Pirani, John Kennedy e Keno (Fluminense).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 650.558,00

PÚBLICO - 39.943 torcedores

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).