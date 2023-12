Fortaleza anuncia compra de Yago Pikachu e ídolo da torcida assina até o fim de 2025

O Fortaleza brincou com seus torcedores nas redes sociais neste Natal. Após algumas mensagens enigmáticas, deixando muita gente curiosa, o clube anunciou a permanência de Yago Pikachu em definitivo. Vendido no começo na temporada para o Shimizu S-Pulse, do Japão, o meia foi comprado e assinou pelas duas próximas temporadas.

"O Fortaleza Esporte Clube comunica a aquisição em definitivo do atleta Yago Pikachu até o final de 2025 com opção de renovação por mais um ano, adquirindo 100% dos direitos do atleta. Decisivo e importante em mais uma temporada no Leão, o jogador atuou em 74 partidas de 78 e foi o terceiro artilheiro do time com 13 gols", oficializou o clube.

O camisa 22 chegou ao Fortaleza em 2021, contratado do Vasco. Desde então, apesar da breve passagem no futebol japonês, Pikachu acumula 168 partidas disputados no clube, 42 gols e 25 assistências, sendo decisivo em grandes jogos na temporada de 2023, sobretudo na campanha que culminou com o segundo lugar na Copa sul-americana.

"Para começar a sequência dos presentes natalinos, viemos confirmar a recompra do Yago Pikachu. Estamos comprando ele novamente do Shimizu S-Pulse, do Japão, por US$ 500 mil parcelados durante o ano. É um atleta de excelente performance no clube com uma minutagem altíssima, de gols importantes em campeonatos estaduais, no título da Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana e Série A com vitórias marcantes", endossou o CEO, Marcelo Paz.

Autor do gol do bicampeonato da Copa do Nordeste de 2022, Pikachu é ídolo da torcida, que lamentou bastante quando ele foi negociado para o Japão. Sob direção de Juan Pablo Vojvoda, é peça tática e técnica importante, sendo utilizado como ponta direita, ala e lateral-direito. No ano de 2021, foi premiado como o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro Série A.

"É um atleta decisivo com gols e assistências, polivalente. Muito identificado com o nosso clube, um ídolo da torcida, e muito das crianças ao redor do país. É um atleta que temos carinho de estar conosco de novo, de renovar esse vínculo, agora por mais dois anos e com a opção de um terceiro", comemorou Marcelo Paz. "É um pedido também do Vojvoda, também damos esse presente para a torcida do Fortaleza, que tenho certeza que gostaria muito da permanência dele. E o Pikachu é de novo do Fortaleza e vai seguir por mais tempo nos ajudando com o espírito vencedor que ele tem."