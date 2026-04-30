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Fórmula E: Lucas Di Grassi anuncia aposentadoria das pistas ao final da temporada

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 10:00:00 Editado em 30.04.2026, 10:12:00
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Fórmula E: Lucas Di Grassi anuncia aposentadoria das pistas ao final da temporada

O ciclo do piloto Lucas Di Grassi nas pistas chegou ao fim. Nesta quinta-feira, o brasileiro anunciou que irá se aposentar do automobilismo ao final da temporada 2025/206 na Fórmula E.

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Com 24 anos de carreira, ele fez a sua estreia na Fórmula Renaul Brasil em 2002. Com 41 anos, Di Grassi é mais conhecido pela sua extensa trajetória nas provas de Fórmula E.

"Após uma vida dedicada às corridas, 2026 marcará a minha última temporada como piloto profissional. Não é o fim da jornada, mas o início de um novo capítulo", afirmou o piloto em postagem nas redes sociais.

No comunicado, ele destacou também a importância do esporte na sua formação pessoal e como isso moldou a sua personalidade.

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"O automobilismo tem sido minha vida desde que me lembro. Me deu disciplina e garra antes mesmo de eu saber por que precisava delas, e propósito em momentos em que o caminho à frente estava longe de ser claro", diz parte do texto.

"Dos subúrbios de São Paulo a Mônaco, as corridas moldaram minha vida de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. Me transformaram profundamente como piloto, como pessoa, como pai e como ser humano. Dei tudo de mim a este esporte e, em troca, ele me deu uma vida além de tudo que eu poderia ter sonhado", acrescentou.

Profundamente identificado com a Fórmula E, ele atua na categoria desde a sua concepção, em 2015/2016. Pela equipe ABT Schaeffler Audi Sport, ele faturou o título na temporada 2016/2017. Até aqui, ele soma 1.077 pontos, contabiliza 13 vitórias, 41 pódios e quatro poles.

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Por fim, Di Grassi fez um agradecimento e afirmou que decisão de parar já vinha amadurecendo há algum tempo. "Sou profundamente grato à minha família, que me apoiou desde o primeiro dia. Cada sacrifício, cada decisão difícil, cada momento longe de casa desde os 17 anos, cada vitória e cada derrota foram vividos com eles".

"Um agradecimento muito especial à Fórmula E, onde passei os últimos quatorze anos rodeado de pessoas extraordinárias", completou o piloto em sua postagem sobre a despedida das pistas.

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