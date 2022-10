Fórmula 1 revisa regras para penalidades de grid após confusão no GP da Itália

(via Agência Estado)

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta quinta-feira que a regulamentação de penalidades de grid passou por uma revisão para esclarecer os critérios que geraram confusão durante o GP da Itália, em setembro. Na ocasião, nove pilotos foram penalizados por troca de componentes da unidade de potência ou da caixa de câmbio e tiveram que esperar cerca de 4 horas após o treino classificatório para saberem as posições nas quais largariam.

As novas regras estarão vigentes no GP dos Estados Unidos, que será disputado neste final de semana. Ficou definido que, em casos nos quais as punições levem dois pilotos ao mesmo lugar do grid, a posição original em que eles se classificarem será o critério de desempate, acima do número de posições perdidas por cada um.

"Os pilotos que perderem até 15 posições no grid serão alocados a uma posição temporária igual à sua classificação original somada às penalidades. Se dois ou mais pilotos compartilharem uma posição temporária no grid, sua ordem será determinada de acordo com sua classificação, com o piloto mais lento mantendo sua posição no grid e os outros obtendo imediatamente à frente deles", comunicou a FIA.

Após a alocação das posições temporárias para os penalizados, os demais pilotos serão alocados nas posições não ocupadas do grid, na ordem do resultado da classificação. Em seguida, aqueles punidos inicialmente serão realocados para as novas posições vagas. Já os pilotos que somarem mais de 15 posições cumulativas de punições terão de largar atrás de qualquer outro piloto classificado.

SEGURANÇA

A FIA também fez alterações nos regulamentos técnicos para modificar a estrutura principal dos arcos de proteção, após uma investigação sobre o acidente sofrido por Zhou Guanyu na primeira volta em Silverstone neste ano. Na ocasião, a Alfa Romeo do chinê virou de cabeça para baixo e chocou-se com o muro de proteção.