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Fórmula 1: Ferrari é a primeira equipe a acelerar no novo circuito de Madri

Escrito por Fabio Tarnapolsky (via Agência Estado)
Publicado em 09.07.2026, 16:16:00 Editado em 09.07.2026, 16:24:45
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A Ferrari foi a primeira equipe da Fórmula 1 a 'pisar as rodas' no circuito de Madri, novidade no calendário de 2026 da categoria. Nesta quinta-feira, 9, Charles Leclerc e Lewis Hamilton participaram de um dia de filmagens e testaram o traçado com o carro vermelho, dois meses antes da estreia oficial.

A primeira corrida na pista de rua será em 13 de setembro, no GP da Espanha, que antes era disputado no tradicional circuito de Barcelona. Esse, agora, é chamado de GP de Barcelona-Catalunha. As redes sociais acompanharam de perto o teste da Scuderia.

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Vídeos publicados na internet mostram a Ferrari dando algumas voltas no autódromo, ainda inacabado. O asfalto do chamado "Madring", erguido nos arredores do Centro de Convenções Instituição de Feiras de Madri (IFEMA) já está operacional, mas nota-se pelas imagens que a estrutura ao redor ainda encontra-se em fase final de construção.

No começo de junho, a FIA e a FOM, órgãos reguladores da Fórmula 1, fizeram uma inspeção no novo circuito e aprovaram-no por cumprir os prazos estipulados das obras. A prova de 2026 consolida o retorno da capital espanhola ao calendário da categoria após 45 anos. A última vez foi no circuito de Jarama, em 1981.

A guiada da Ferrari com Leclerc e Hamilton em Madri foi feito em um "dia de filmagem". Essas sessões existem desde 2012 e servem como testes extraoficiais fora de programações já pré-estabelecidas pela divisão, como treinos livres, por exemplo. Tudo feito com limitações.

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No caso do circuito da Espanha, já serve, por exemplo, para se ambientar a um novo traçado, mas o método também pode ser utilizado para avaliar modificações técnicas e atualizações. O objetivo principal, porém, é como o nome indica: gravação de imagens.

Os dias de filmagem unem os interesses tanto das equipes quanto de patrocinadores, que podem usar o material gráfico e audiovisual obtido nos testes para campanhas. Cada uma tem direito a dois, com duração máxima de 200 quilômetros percorridos.

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