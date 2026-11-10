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Fórmula 1 descarta encerrar temporada em Ímola e pretende correr no Oriente Médio, diz TV

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), confirmou nesta terça-feira que pretende seguir com os planos de realizar as duas últimas temporadas de 2026 no Oriente Médio. Assim, as etapas de Catar e Abu Dhabi estão mantidas no calendário. A decisão acontece após o prazo para transferir uma das corridas finais do atual calendário para a Itália ter expirado.

Segundo informações da Sky Sports, os chefes da Fórmula 1 informaram os organizadores em Ímola que o circuito italiano não será necessário para uso no final da temporada 2026. A pista estava de prontidão para sediar uma prova caso a entidade considerasse que suas duas últimas etapas não poderiam ser realizadas nos locais previstos por questões de segurança.

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Com o piloto Kimi Antonelli já declarado campeão de forma antecipada, restam três corridas para encerrar o calendário da Fórmula 1. O próximo GP a ser disputado vai ser em Las Vegas entre os dias 19 e 21 de novembro.

Pelo cronograma, a penúltima corrida, já no Oriente Médio, terá como sede o Catar e será realizado no final de semana do dia 29 de novembro. Em seguida, no dia 6 de dezembro, a temporada vai ser encerrada com o GP de Abu Dhabi.

A confirmação dos locais satisfaz o desejo de Stefani Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, de manter a programação inicial com as provas nos locais programados desde o início. O dirigente deixou claro ainda que a segurança de todos os envolvidos continua sendo prioridade.

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