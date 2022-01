Fórmula 1 confirma datas de treinos de pré-temporada de 2022 em fevereiro e março

Da Redação

A organização da Fórmula 1 confirmou nesta quarta-feira as datas dos treinos de pré-temporada do Mundial de 2022. As atividades serão realizadas entre os dias 23 e 25 de fevereiro no circuito da Catalunha, em Barcelona, na Espanha, e entre 10 a 12 de março no circuito de Sakhir, no Bahrein - que também vai receber a etapa de abertura do calendário em 20 de março.

A novidade fica por conta da forma com que a categoria divulgará o conteúdo ao público: a primeira rodada de testes não será exibida em tempo real - apenas os melhores tempos serão divulgados ao fim de cada dia. Já a segunda rodada, que ainda contará com a presença dos fãs no autódromo do Bahrein, terá cobertura ao vivo do site da Fórmula 1.

A temporada 2022 introduzirá o novo regulamento técnico da categoria. O novo carro terá uma asa dianteira maior e integrada com os pratos laterais, calotas nas rodas e aletas cobrindo os pneus, além de refazer completamente o design da asa traseira.

Até agora, Ferrari, McLaren, Aston Martin, Mercedes, Alpine e AlphaTauri (este último no dia 14 de fevereiro, conforme anunciou nesta quarta-feira) já divulgaram as datas em que apresentarão os carros da temporada. Restam outras cinco equipes: Haas, Alfa Romeo, Williams e a Red Bull, a vice-campeã do Mundial de Construtores em 2021.

Outra mudança importante no próximo campeonato é a adoção dos pneus de aro 18 em substituição aos atuais, de aro 13. Somado às mudanças técnicas, a modificação dos compostos é fundamental para a aerodinâmica dos carros e o desempenho dos monopostos em pista. O resultado, porém, só será conhecido a partir do primeiro dia de testes da Fórmula 1, em Barcelona.