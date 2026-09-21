Fórmula 1 aprova corridas menores e novo limite de tempo a partir da temporada de 2027

A Fórmula 1 divulgou algumas mudanças para a próxima temporada da categoria nesta segunda-feira, 21. Depois de reunião em Londres, a comissão do torneio aprovou a redução da distância máxima das corridas, que foi de 305 para 290 quilômetros.

Desta forma, todas as etapas da F-1 devem ter de duas a três voltas a menos em suas corridas. O objetivo da alteração é se adequar ao novo regulamento dos motores, que receberão um aumento de 5% no fluxo de combustível.

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Além disso, o limite de três horas para o encerramento de uma corrida, contado a partir do momento da largada, foi excluído. Agora, será definido um limite de tempo rígido para a finalização de qualquer atividade de pista.

"Essas mudanças foram introduzidas para garantir que os espectadores tenham a melhor oportunidade possível de acompanhar uma corrida completa caso ocorram interrupções", afirmou a Fórmula 1 em comunicado. Segundo a categoria, todas as mudanças regulatórias estão sujeitas à aprovação do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA (WMSC, em inglês).

A F-1 já anunciou o calendário para a temporada de 2027, que inclui o retorno dos Grande Prêmios de Portugal e Turquia. Outra novidade será a disputa de corridas sprints nos eventos em Austrália, Japão, Mônaco e Abu Dabi pela primeira vez na história.