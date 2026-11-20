Depois do presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, ter adiantado em 17 de novembro, a Fórmula 1, enfim, confirmou a volta dos motores V8 à categoria a partir de 2030. O anúncio foi divulgado em acordo da entidade que gere o esporte com as fabricantes e as equipes.

Desse modo, as atuais unidades de potência, com participação elétrica de 50% (35% a mais do que o modelo anterior), que estrearam em 2026, só durarão por mais três temporadas após o fim da atual, que já tem Andrea Kimi Antonelli como campeão de pilotos e a Mercedes como vencedora nos construtores. Os pontos mais importantes de mudança, segundo a FIA, são a simplicidade e economia.

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"O motor de 2030 será mais simples, mais leve e mais econômica, com hibridização limitada e tecnologia sustentável", informou a federação em publicação nas redes sociais. "Combinada a um chassi mais leve e ágil, a intenção é dar maior ênfase à habilidade dos pilotos e a corridas mais disputadas", seguiu o comunicado.

O regulamento definitivo para a temporada da próxima década da Fórmula 1, de acordo com a FIA, será apresentado ao Conselho Mundial de Automobilismo no próximo mês, quando se encerrará o atual campeonato.

Como será o motor e os carros da Fórmula 1 em 2030

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A unidade de potência será composta por um motor V8 turbo alimentado de 2,1 litros, acompanhado de um sistema híbrido mais limitado. A ideia é substituir a atual unidade V6 turbo-híbrida de 1,6 litro, utilizada desde 2014. Bem como reduzir a eletrificação, que trouxe problemas às equipes especialmente no gerenciamento de energia.

Em diferentes momentos da temporada, os pilotos da Fórmula 1 reclamaram da necessidade de administrar a bateria mesmo em voltas rápidas, o que afetou a maneira de conduzir os carros. Registros de câmeras onboard ao longo dos GPs mostravam, em certos momentos, uma desaceleração mesmo nas retas, por conta da energia limitada.

Além da alteração nos motores, o projeto de retorno dos V8s prevê trazer no pacote carros mais leves e ágeis, com menor custo de desenvolvimento e mais liberdade para disputas na pista. Ainda, a entidade quer combinar esse conceito com provas mais disputadas e um som de motor que agrade ao público, uma das principais reivindicações de quem defende a volta da unidade que foi utilizada de 2006 a 2013.

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A Fórmula 1 está nos Estados Unidos neste final de semana para o GP de Las Vegas, em que os primeiros dois treinos livres já foram disputados, apesar do TL1 não ter tido voltas rápidas e uma liderança curiosa - e histórica - de Sergio Pérez. O TL3 está marcado para as 21h30 desta sexta-feira, 20, enquanto a classificação será às 1h do sábado, 21, e a corrida à 1h do domingo, 22.