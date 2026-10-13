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Fórmula 1 anuncia retorno à África com GP em Ruanda e contrato de dez anos

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira (13) um acordo para voltar à África, continente que não recebe uma etapa da categoria desde 1993. Ruanda sediará o GP da África, com contrato de dez anos e estreia prevista para o início da década de 2030. O ano da primeira corrida ainda não foi definido e dependerá da conclusão de um circuito que será construído em Bugesera.

A pista ficará a aproximadamente 40 quilômetros ao sul de Kigali, capital ruandesa, próxima ao novo aeroporto internacional. O projeto será desenvolvido conforme os requisitos de Grau 1 da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), necessários para receber a categoria. Segundo o anúncio, o traçado aproveitará os desníveis naturais do terreno e fará parte de um complexo destinado também a eventos, conferências e entretenimento.

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"Hoje é um momento histórico para a Fórmula 1", afirmou Stefano Domenicali, presidente e diretor-executivo da categoria. O dirigente destacou que a entrada de Ruanda permitirá ao campeonato disputar provas em todos os continentes habitados. A organização informou que divulgará posteriormente o cronograma de desenvolvimento do circuito e os detalhes da edição inaugural.

O acordo também representa uma oportunidade comercial em um mercado que a F1 considera estratégico. Segundo números divulgados pela categoria, mais de 100 milhões de pessoas acompanham o campeonato na África. Nos principais mercados da região subsaariana, quase 60% dos fãs têm menos de 35 anos. A expectativa dos organizadores é associar a corrida ao turismo, à formação de profissionais e à atração de investimentos.

O último grande prêmio africano foi disputado em Kyalami, na África do Sul, em 1993. O retorno tornou-se uma reivindicação recorrente de Lewis Hamilton, heptacampeão mundial e único piloto negro do atual grid. O britânico afirmou em diferentes ocasiões que trabalhava nos bastidores pela realização de uma prova no continente. A confirmação do evento, entretanto, não permite assegurar que ele participará da corrida, prevista para a próxima década.

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"Hoje pertence à África", declarou o presidente de Ruanda, Paul Kagame, ao celebrar o anúncio. O país pretende utilizar a parceria para ampliar sua presença no calendário esportivo internacional e desenvolver oportunidades para engenheiros, técnicos e futuros pilotos. A confirmação ruandesa também ocorre após anos de tentativas sul-africanas de recuperar uma etapa; o comunicado da F1 não incluiu um acordo para outra corrida no continente.

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