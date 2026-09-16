Fórmula 1 anuncia calendário 2027 com sprint em Mônaco e retorno dos GPs de Portugal e Turquia

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A temporada de 2027 da Fórmula 1 vai chegar com novidades para os amantes da velocidade. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou novidades em relação ao ano que vem. As corridas sprints vão ter o número ampliado de seis para dez e a tradicional prova de Mônaco vai marcar a sua estreia neste formato. Em São Paulo, a prova será realizada no dia 7 de novembro e a capital paulista volta a receber a prova curta.

No ano que vem, Austrália, Japão, Mônaco e Abu Dabi vão receber as corridas rápidas pela primeira vez na categoria. Completam a lista de dez edições de sprint as seguinte sedes: Bahrein, Canadá, Grã-Bretanha, Itália, e Catar.

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"Devido ao sucesso contínuo e à forte demanda pelo formato, o número de eventos sprint aumentou de seis para dez em 2027, proporcionando ainda mais ação competitiva ao longo da temporada para fãs, promotores, emissoras e parceiros", afirmou a F-1 em comunicado.

A organização se apoiou ainda em uma pesquisa para atestar a mudança sobre o aumento das provas rápidas no novo calendário.

"Desde que a corrida sprint foi introduzida em 2021, os dados mostram que a audiência total dos fins de semana é 12% maior do que nos fins de semana sem sprint; a classificação sprint é até três vezes mais popular entre os fãs do que os Treinos Livres; 82% dos participantes dos fins de semana de sprint afirmam que isso agrega valor ao seu ingresso; e 75% dos fãs de F1 acreditam que os eventos sprint agregam maior valor ao calendário da temporada", informa parte do texto de nota oficial enviada pela F-1 à imprensa.

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A entidade divulgou ainda um calendário com 24 provas que vão ser sediadas em 22 países. O Mundial terá seu início no dia 14 de março e será finalizado em 12 de dezembro. Nesta repaginada, o campeonato vai contar com a volta dos GPs de Portugal e da Turquia.

NOVO CALENDPARIO DE F-1 PARA A TEMPORADA 2027

1º - GP do Bahrein - 12 a 14 de março*

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2º - GP da Arábia Saudita - 19 a 21 de março

3º - GP da Austrália - 2 a 4 de abril*

4º - GP do Japão - 9 a 11 de abril*

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5º - GP da China - 16 a 18 de abril

6º - GP de Miami - 30 de abril a 2 de maio

7º - GP do Canadá - 21 a 23 de maio*

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8º - GP de Mônaco - 4 a 6 de junho*

9º - GP de Portugal - 18 a 20 de junho

10º - GP da Grã-Bretanha - 2 a 4 de julho*

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11º - GP da Áustria - 9 a 11 de julho

12º - GP da Bélgica - 23 a 25 de julho

13º - GP da Hungria - 30 de julho a 1º de agosto

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14º - GP da Itália - 3 a 5 de setembro*

15º - GP da Espanha - 10 a 12 de setembro

16º - GP do Azerbaijão - 24 a 26 de setembro

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17º - GP da Turquia - 1º a 3 de outubro

18º - GP de Singapura - 8 a 10 de outubro

19º - GP dos Estados Unidos - 22 a 24 de outubro

20º - GP do México - 29 a 31 de outubro

21º - GP de São Paulo - 5 a 7 de novembro*

22º - GP de Las Vegas - 18 a 20 de novembro

23º - GP do Catar - 3 a 5 de dezembro*

24º - GP de Abu Dabi - 10 a 12 de dezembro*

* Corrida sprint