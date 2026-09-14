Formiga vê Copa no Brasil como impulso para futebol feminino: 'O momento chegou'

A ex-jogadora e atual diretora de Políticas de Futebol Feminino do Ministério do Esporte, Formiga, falou sobre a oportunidade que vê na Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil, para impulsionar a modalidade. Durante a Womens International Football Summit (WIFS), espaço de discussão sobre o futebol feminino, a ex-atleta destacou que este é o momento para impulsionar o futuro da modalidade no País.

Para Formiga, o legado de sediar a Copa pode se espalhar pelo Brasil e não ficar restrito às cidades-sede. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Recife receberão partidas do Mundial, mas a ex-jogadora deseja que os frutos do torneio também alcancem outras regiões do País.

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"Precisamos olhar com carinho para os projetos sérios que há anos vêm dando oportunidades a meninas. Que o legado da Copa possa atingir o máximo de meninas no país", comentou no evento.

A ex-jogadora também destacou que a competição pode aproximar o futebol feminino de cidades que não receberão partidas. Formiga citou a possibilidade de levar grandes seleções para outras regiões e defendeu que os projetos sociais que já trabalham com meninas sejam considerados no processo de expansão da modalidade.

"Mesmo que a Seleção não jogue lá, temos oportunidades de levar grandes seleções para lá, para despertar o interesse dessas cidades a começar a trabalhar futebol feminino. Mesmo clubes que não estão na Série A podem, através da Copa do Mundo, dar um start", afirmou.

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FORMIGA CONFIA EM OPORTUNIDADE PARA SELEÇÃO NA COPA

A realização do Mundial no País também aumenta a expectativa em torno da seleção brasileira, que terá a vantagem de disputar a competição em casa. O Brasil busca seu primeiro título e tem como melhor campanha o vice-campeonato de 2007, quando perdeu a final para a Alemanha.

Formiga afirmou que o momento pode ser importante para a equipe e defendeu uma postura mais confiante na preparação para o torneio. Para a ex-jogadora, que se despediu da seleção em 2021, a proximidade da Copa deve ser encarada como uma possibilidade de transformar o futebol feminino brasileiro.

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"Já vivemos muito com incertezas. Nossa fala tem que ser taxativa. Vai ser possível transformar. Precisamos acreditar. Quantos anos batemos na trave para ganhar a Copa do Mundo? Talvez essa seja a oportunidade. O momento chegou e é este", disse.