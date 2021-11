Formiga é homenageada em último treino antes de despedida da seleção brasileira

Da Redação

Aos 43 anos, Formiga fará sua despedida da seleção brasileira em jogo com a Índia, nesta quinta-feira, pelo Torneio Internacional de Futebol Feminino, em Manaus. No último treinamento antes da partida, a jogadora tirou fotos com as colegas de elenco e recebeu diversas homenagens.

continua após publicidade .

"Já comecei a me emocionar desde hoje. Imagino o que vem amanhã. Espero que todos possam se emocionar. Eu tenho certeza que eu vou me emocionar. A minha mãe vai estar presente também. Então, vai ser uma alegria imensa. É maravilhoso poder compartilhar esse momento com vocês, principalmente aqui em Manaus, que é um lugar que realmente abraça o futebol feminino", afirmou Formiga, em entrevista coletiva.

Entre as homenagens recebidas estão um buquê de flores entregue por Bosco Bindá, presidente do 3B - clube amazonense de futebol feminino que hospeda a seleção nesta passagem por Manaus -, decoração com fotos com a camisa do Brasil e o estouro de fogos de artifício em sua entrada no centro de treinamento.

continua após publicidade .

"Bate uma tristeza, mas, ao mesmo tempo, uma alegria. Porque eu vejo essas meninas jovens hoje tendo condições, e eu não peguei isso. Mas, mesmo no finzinho da minha participação na seleção, eu consegui vivenciar e fico muito alegre, com o coração cheio de alegria de saber que não é só minha a batalha, mas de muitas outras (jogadoras)", valorizou a jogadora.

Formiga também comentou sobre seu futuro após deixar os gramados. Ela tem ambições fora das quatro linhas, assumindo algum cargo diretivo. Com sete Olimpíadas e Copas do Mundo no currículo, a jogadora também acredita que tem muito a contribuir à beira de campo.

"Meu intuito é estar no futebol feminino. Tem alguns cursos que posso fazer na CBF. Mas eu vim pensando, refletindo um pouco e acredito que talvez que eu possa ajudar não só ali na terceira linha, vamos dizer assim, que é a demarcação do treinador, mas também fora, como diretora de algum clube ou mesmo da CBF", explicou Formiga.

O Torneio Internacional de Futebol Feminino de 2021 é disputado em formato de quadrangular. Além da seleção brasileira, participam Índia, Chile e Venezuela. Todos os jogos acontecem na Arena da Amazônia. O Brasil estreia nesta quinta-feira, às 22h, contra a Índia. No domingo, enfrenta a Venezuela às 21h, e encerra a competição na próxima quarta-feira, às 21h. A seleção que somar mais pontos será a campeã do torneio.