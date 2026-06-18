Fora do jogo contra o Haiti, Neymar permanece em Nova Jersey para tratar lesão

O atacante Neymar está fora da partida da seleção brasileira contra o Haiti, marcada para esta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O camisa 10 não viajará com a delegação para a Filadélfia e permanecerá em Nova Jersey para dar continuidade ao seu tratamento de recuperação física. A comissão técnica adota cautela e evita estipular prazos, o que torna o jogador dúvida também para o confronto diante da Escócia, na próxima quarta-feira. A tendência atual é que o atleta só volte a atuar em uma eventual disputa de segunda fase do Mundial.

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A decisão de preservá-lo ocorre mesmo após o jogador apresentar evolução e treinar com bola pelo segundo dia consecutivo. Na atividade realizada na manhã desta quinta-feira, Neymar participou do aquecimento com o grupo, conversou no gramado com o técnico Carlo Ancelotti e depois seguiu para um trabalho individualizado. O craque vem trabalhando em dois turnos no hotel The Ridge e no CT de Columbia Park, dividindo-se entre os treinos no campo e os exercícios na academia sob a supervisão dos preparadores físicos Cristiano Nunes e Mino Fulco.

O camisa 10 tenta acelerar o processo de transição após sofrer uma lesão na panturrilha direita que completou um mês na última quarta-feira, originada quando ele ainda defendia o Santos em partida contra o Coritiba. Sem o seu principal astro, a seleção brasileira busca a primeira vitória na competição após estrear com um empate diante de Marrocos. Depois de enfrentar o Haiti na Filadélfia, o Brasil encerra a sua participação na fase de grupos contra os escoceses.