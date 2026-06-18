Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
COPA DO MUNDO

Fora do jogo contra o Haiti, Neymar permanece em Nova Jersey para tratar lesão

Atacante treinou com bola nesta quinta-feira, mas Carlo Ancelotti adota cautela e preserva o astro para o decorrer do Mundial

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 13:49:33 Editado em 18.06.2026, 13:49:25
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Fora do jogo contra o Haiti, Neymar permanece em Nova Jersey para tratar lesão
Autor Atacante Neymar segue fora da equipe - Foto: Nelson Terme / CBF

O atacante Neymar está fora da partida da seleção brasileira contra o Haiti, marcada para esta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O camisa 10 não viajará com a delegação para a Filadélfia e permanecerá em Nova Jersey para dar continuidade ao seu tratamento de recuperação física. A comissão técnica adota cautela e evita estipular prazos, o que torna o jogador dúvida também para o confronto diante da Escócia, na próxima quarta-feira. A tendência atual é que o atleta só volte a atuar em uma eventual disputa de segunda fase do Mundial.

-LEIA MAIS: Real Madrid oficializa mais um reforço e anuncia a contratação do zagueiro Konaté

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A decisão de preservá-lo ocorre mesmo após o jogador apresentar evolução e treinar com bola pelo segundo dia consecutivo. Na atividade realizada na manhã desta quinta-feira, Neymar participou do aquecimento com o grupo, conversou no gramado com o técnico Carlo Ancelotti e depois seguiu para um trabalho individualizado. O craque vem trabalhando em dois turnos no hotel The Ridge e no CT de Columbia Park, dividindo-se entre os treinos no campo e os exercícios na academia sob a supervisão dos preparadores físicos Cristiano Nunes e Mino Fulco.

O camisa 10 tenta acelerar o processo de transição após sofrer uma lesão na panturrilha direita que completou um mês na última quarta-feira, originada quando ele ainda defendia o Santos em partida contra o Coritiba. Sem o seu principal astro, a seleção brasileira busca a primeira vitória na competição após estrear com um empate diante de Marrocos. Depois de enfrentar o Haiti na Filadélfia, o Brasil encerra a sua participação na fase de grupos contra os escoceses.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa do Mundo Futebol LESÃO NEYMAR Seleção Brasileira
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV