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Fora da Copa após cirurgia, Militão agradece apoio: "Tenho que cuidar do meu corpo"

Exames apontaram a reabertura da cicatriz de uma lesão muscular anterior no bíceps femoral da perna esquerda

Escrito por Lara Musa (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 13:19:00 Editado em 28.04.2026, 15:05:38
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Fora da Copa após cirurgia, Militão agradece apoio:
Autor Eder Militão está oficialmente fora da Copa do Mundo - Foto: Reprodução Instagram

Carlo Ancelotti, a 20 dias da convocação oficial, vê mais um desfalque em sua lista para a Copa do Mundo de 2026. O zagueiro Éder Militão realizou uma cirurgia nesta terça-feira (28) e está, oficialmente, fora do Mundial.

-LEIA MAIS: Filho de Zidane sofre fraturas no queixo e na mandíbula e pode desfalcar a Argélia na Copa

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Exames apontaram a reabertura da cicatriz de uma lesão muscular anterior no bíceps femoral da perna esquerda, sofrida no primeiro tempo do jogo contra o Alavés, pela La Liga, sendo necessária um cirurgia para correção. O brasileiro tem previsão de voltar aos gramados apenas em outubro.

Militão chega a sua nona lesão desde a última Copa, no Catar em 2022, sendo esse o terceiro procedimento cirúrgico que precisou realizar.

Em suas redes, o zagueiro pronunciou-se sobre em postagem no hospital ao lado da esposa. "Quem convive comigo sabe o quanto eu me dediquei e esforcei para estar na minha melhor condição física, mas infelizmente, tenho que cuidar do meu corpo para poder jogar no Real Madrid e na Seleção com confiança".

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Ele ainda agradece o apoio recebido e acredita em melhores dias.

"A todos que me enviaram mensagens de carinho e apoio, meu mais sincero agradecimento. E também a todos que estão ao meu lado, minha família, meus filhos, minha esposa @tainamilitao, saibam que a luta continua, por que o melhor ainda está por vir".

A seleção brasileira será convocada no dia 18 de maio e estreia no Mundial em 13 de junho, contra o Marrocos.

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