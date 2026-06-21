Fonseca sofre com saque de franceses e fica com vice-campeonato de duplas no ATP 500 de Halle

João Fonseca e o alemão Daniel Altmaier sofreram com os serviços dos franceses Theo Arribage e Albano Olivetti e ficaram com o vice-campeonato na chave de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha, neste domingo. Especialistas no jogo de parceria, os franceses marcaram 2 a 0, parciais de 7/6 (7/2) e 6/4, conquistando o quarto título da temporada.

O torneio alemão marcou o início da temporada de grama do tenista brasileiro, que buscava seu primeiro título na superfície e a segunda conquista de duplas no circuito principal da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). A boa semana com Altmaier "compensou" o desempenho ruim na chave de simples, em que Fonseca, 25º do mundo, foi eliminado na estreia pelo alemão Yannick Hanfmann, 59º, vencendo apenas quatro games.

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Na decisão de domingo, Fonseca e Altmaier, que priorizam a carreira em jogos de simples e atuaram juntos pela primeira vez, tiveram muita dificuldade contra dois especialistas e entrosados. Olivetti é o 30º do ranking de duplas, e Arribage, o 34º. Fonseca ocupa o 159º posto, e o alemão, apenas o 891º.

Os franceses utilizaram bem o serviço, principalmente o gigante Olivetti (2,03 m), e não davam muita oportunidade para os adversários ganharem ritmo de jogo na devolução. Fonseca e Altmaier também sacavam bem, mas em determinados momentos os rivais conseguiam equilibrar a disputa. No sexto game, no serviço de Fonseca, os franceses tiveram break points, mas não confirmaram.

Sem quebras, o set foi definido no tie break. Os franceses continuaram pressionando os saques rivais e logo abriram 5 a 1. Com dois saques contundentes de Olivetti, levaram o tie break por 7 a 2 e o primeiro set. As estatísticas mostraram como a dupla do brasileiro sofreu com o saque dos rivais, que venceram 93% dos pontos com o primeiro e segundo serviço. O desempenho de Fonseca e Altmaier ficou bem abaixo (75% com o primeiro e 60% com o segundo).

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Os franceses começaram o segundo set pressionando o saque de Fonseca, que conseguiu confirmar. Na sequência, porém, a dupla do brasileiro obrigou que os franceses precisassem ganhar algumas trocas de bola após o saque de Olivetti. No quinto game, aconteceu a primeira e única quebra da partida no serviço do brasileiro. Arribage e Olivetti mantiveram o bom desempenho no serviço e fecharam o jogo em 6/4.

A campanha até o vice-campeonato começou com convite da organização do torneio alemão para a dupla de Fonseca disputar o qualifying. Fonseca e Altmaier foram eliminados na segunda e última rodada, mas foram beneficiados por uma desistência de última hora e entraram na chave principal como lucky losers (perdedores sortudos). Na semifinal, contra o italiano Flavio Cobolli e o norte-americano Ben Shelton, fizeram um jogo disputado, salvando inclusive match point.

Agora, João Fonseca dá continuidade à preparação para Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada e disputado na grama, no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. O tenista de 19 anos será o cabeça de chave 2 e folga na primeira rodada. Sua estreia será nas oitavas de final contra um adversário vindo do qualificatório.