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Fonseca oscila em jogo dramático, cai diante de Medjedovic e está fora do Roma Open na estreia

Escrito por Marcos Antomil (via Agência Estado)
Publicado em 09.05.2026, 17:45:00 Editado em 09.05.2026, 17:54:53
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O que podia ser um jogo seguro de João Fonseca se tornou um drama logo na estreia do Roma Open. Mesmo empurrado pela torcida, o brasileiro não conseguiu aproveitar os vacilos e desequilíbrio do sérvio Hamad Medjedovic e foi derrotado por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/1), em 2h24.

Provocador, Medjedovic vacilou no primeiro set e deu amostras de insegurança por nervosismo. O que poderia ser questão de tempo para Fonseca ganhar mudou completamente de horizonte a partir da metade do segundo set. O sérvio passou a tomar conta do jogo e colocou o brasileiro contra as cordas. Fonseca encontrou forças para levar a partida até o tie-break, mas ainda assim a oscilação custou caro. Agora, o brasileiro intensifica sua preparação para Roland Garros, que começa em 24 de maio.

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Na próxima fase do torneio italiano, em jogo que deve ser agendado para segunda-feira, o sérvio vai medir forças com o argentino Mariano Navone (número 44), que derrotou o quinto melhor ranqueado, o canadense Félix-Auger Aliassime, por 2 sets a 0, com duplo 7/6 (7/4 e 7/5).

A partida começou equilibrada, com os dois tenistas confirmando seus saques. O set parecia caminhar para um tie-break até que no início do oitavo game, quando Fonseca vencia por 4/3, e o sérvio sacava, Medjedovic cobrou apoio da torcida após um belo ponto. Aquele gesto, porém, trouxe consequências.

Fonseca, então, conseguiu encaixar boas respostas ao saque de Medjedovic, conquistou a primeira quebra e chegou a 5/3. O sérvio reagiu quebrando sua raquete, em cena semelhante à que o brasileiro protagonizou em sua última partida, em derrota para o espanhol Rafa Jódar no Madrid Open. A torcida presente na quadra não perdoou e vaiou Medjedovic.

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No game decisivo, Fonseca aproveitou o destempero do adversário e fechou o primeiro set em um ace, garantindo o 6/3.

O brasileiro desperdiçou uma boa oportunidade de largar na frente no segundo set, dada a instabilidade emocional do adversário. No entanto, o sérvio conseguiu acertar bons ataques e confirmou seu serviço.

O cenário se repetiu no segundo e terceiro games com saque de Medjedovic. Apesar de conseguir alongar o game, Fonseca não conseguiu a quebra e viu o sérvio salvar break points e acumular aces para superar o brasileiro.

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O set parecia favorável ao brasileiro até que, no sétimo game, Medjedovic confirmou seu serviço com facilidade e, em seguida, buscou a quebra e chegou a 5/3 no placar com uma dupla falta de Fonseca no ponto decisivo. O sérvio, então, sacou para confirmar o set e fechou em 6/3, empatando o placar em 1 a 1.

Acuado e cabisbaixo, Fonseca viu a falta de convicção ser sua principal rival em quadra. No terceiro set, novamente hesitou em confirmar break point e acabou sendo quebrado no terceiro game, com 2/1 para o sérvio.

O brasileiro não retomou o bom tênis e acumulou erros a ponto de ser quebrado novamente. Medjedovic chegou a 4/1 no placar.

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Fonseca pôde recuperar uma das quebras, descontou para 4/3 e passou a ter a oportunidade de igualar o marcador. Mas a alegria durou pouco, e Medjedovic chegou a 5/3.

A torcida brasileira entoou um grito com os dizeres "eu acredito". Fonseca confirmou seu saque, fazendo 5/4 e conseguiu uma quebra num game dramático, empatando em 5/5, quando o sérvio teve o ponto do jogo.

Medjedovic reclamou repetidas vezes da torcida, que estaria fazendo barulho durante os games e atrapalhando o desempenho do sérvio. Depois, foi a vez de Fonseca reclamar que o adversário falou no meio do saque. Quando a derrota se mostrava certa, Fonseca conseguiu a virada e fez 6/5.

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Medjedovic, ainda assim, conseguiu encontrar forças, levou o duelo para o tie-break e eliminou o brasileiro.

SINNER ESTREIA COM VITÓRIA TRANQUILA

Jogando em casa, o líder do ranking mundial não teve dificuldades para superar seu primeiro obstáculo no Roma Open. Jannik Sinner derrotou o austríaco Sebastian Ofner (82º do ranking) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h41.

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A zebra em Roma fez outra vítima além de Aliassime. O americano Ben Shelton, quinto melhor do mundo, perdeu para o georgiano Nikoloz Basilashvili, que ocupa a modesta 117ª posição no ranking.

O tenista da Geórgia ganhou por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 7/6 (7/5) e 6/3, em 2h18. Basilashvili enfrentará outro americano na próxima rodada: Brandon Nakashima, que despachou o espanhol Roberto Bautista Agut.

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