Fofão assume sub-17 e vira 1ª mulher a treinar uma seleção brasileira de vôlei

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Acostumada a fazer história como jogadora na seleção brasileira de vôlei, Fofão agora vai desbravar novos territórios como treinadora. Nesta sexta-feira, ela foi confirmada no comando do time sub-17 nacional. Na prática, a ex-levantadora se tornou a primeira mulher a treinar uma seleção brasileira na história do vôlei do Brasil.

continua após publicidade .

A jogadora de 52 anos chega ao posto com a certificação de treinadora e com a experiência de já ter sido coordenadora das seleções de base do Brasil. "Tive identificação imediata com o desafio apresentado pela CBV (Confederação Brasileira de Voleibol). Estou no momento certo da minha carreira para aceitar esse cargo. Essa categoria é a porta de entrada para o universo das seleções brasileiras, e posso ajudar no desenvolvimento e na formação das novas gerações. É importante termos cada vez mais mulheres nas comissões técnicas", comentou Fofão.

A ex-levantadora também fará história na seleção com o grande currículo que conquistou ao longo de sua carreira. Ela disputou cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos, entre 1992 e 2008. Soma, no total, três medalhas olímpicas, incluindo o ouro em Pequim-2008. Assim, é a única jogadora de vôlei da história do Brasil a acumular três pódios olímpicos.

continua após publicidade .

Na equipe sub-17, Fofão vai trabalhar diretamente com José Roberto Guimarães, técnico da seleção adulta que já comandou a própria ex-levantadora em sua época de jogadora. "Estamos totalmente integrados. Fico muito feliz com a escolha da Fofão para comandar a equipe feminina sub-17. É uma profissional preparada, além de ter sido uma das jogadoras mais técnicas e inteligentes com quem tive a oportunidade de trabalhar. Ela é uma referência e vai ajudar na formação de novos talentos. Que seu pioneirismo no cargo sirva de exemplo, que surjam cada vez mais treinadoras no voleibol", exaltou Zé Roberto.

A contratação de Fofão para liderar o time sub-17 faz parte de uma nova política da CBV em dar mais espaço para as mulheres em posições de destaque em sua estrutura. No ano passado, elas passaram a fazer parte das comissões técnicas da seleções pela primeira vez. Karina de Souza se tornou auxiliar da seleção feminina sub-20, e Mirtes Benko, da sub-18 feminina.

"Fofão é uma referência no esporte e como primeira mulher à frente de uma seleção brasileira, será inspiração além das quadras, como a Karina e a Mirtes, que já trabalham em outras seleções de base. Temos muitas profissionais talentosas e esse é um caminho sem volta", afirmou Jorge Bichara, diretor técnico da CBV.