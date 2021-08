Focado em reagir na Série B, Guarani contrata atacante Maxwell, ex-Sport e Cuiabá

Da Redação

Depois do superintendente de futebol Michel Alves antecipar o acerto, o Guarani enfim oficializou nesta quarta-feira a contratação do atacante Maxwell, de 26 anos, para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O novo reforço chega para suprir a carência ofensiva deixada por Matheus Davó, negociado com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos.

"O Guarani anuncia nesta quarta-feira (04) a contratação do atacante Maxwell, de 26 anos, para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta aguarda os últimos trâmites burocráticos para ser regularizado e, então, ficar à disposição da comissão técnica", confirmou a diretoria bugrina em nota oficial divulgada no site do clube.

Maxwell chega por empréstimo até o final da temporada 2022 junto ao Kalmar FF, da Suécia - clube que detém seus direitos econômicos. Ex-jogador do Sport, participou do inédito acesso do Cuiabá na Série B do ano passado ao anotar seis gols. Revelado no CRB, o atacante também tem passagens por Sete de Setembro-AL, Red Bull Brasil-SP, Tupi-MG, ABC e Resende-RJ.

Vindo de duas derrotas por 4 a 1 para Vasco e Vila Nova, o Guarani aparece na oitava colocação com 23 pontos, a três do G4. Nesta sexta-feira, receberá o Brasil-RS, às 19 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 16.ª rodada.