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CAMPEONATO BRASILEIRO

Fluminense x São Paulo: Veja o horário e onde assistir a partida

Apesar de viverem momentos distintos na tabela, cariocas e paulistas chegam ao duelo cercados por cobranças

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.05.2026, 18:30:00 Editado em 16.05.2026, 10:55:37
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Fluminense x São Paulo: Veja o horário e onde assistir a partida
Autor Foto: Reprodução

Fluminense e São Paulo entram em campo neste sábado (16), às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto marcado pela pressão sobre os dois lados. Apesar de viverem momentos distintos na tabela, cariocas e paulistas chegam ao duelo cercados por cobranças.

Onde assistir:

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  • TV Record, em sinal aberto
  • Premiere, no sistema pay-per-view.

O São Paulo atravessa um cenário mais turbulento. A sequência negativa de resultados culminou na saída do técnico Roger Machado na última quarta-feira (13). Antes disso, o Tricolor paulista havia perdido o clássico contra o Corinthians por 3 a 2 e, na sequência, foi derrotado pelo Juventude por 3 a 1, resultado que provocou a eliminação precoce da equipe na Copa do Brasil.

Mesmo ocupando a quarta colocação do Brasileirão, com 24 pontos, o ambiente no Morumbi é de preocupação. Internamente, há avaliação de que alguns atletas vêm apresentando queda de desempenho, o que aumentou a pressão após os recentes tropeços.

No Fluminense, o clima é um pouco mais tranquilo, embora o time também conviva com cobranças. O Tricolor carioca aparece em terceiro lugar, com 27 pontos, e vem de classificação apertada na Copa do Brasil ao vencer o Operário por 2 a 1, no Maracanã.

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Pelo Campeonato Brasileiro, porém, a equipe deixou escapar pontos em casa no último fim de semana ao empatar em 2 a 2 com o Vitória. O técnico Luis Zubeldía também tem sido alvo de questionamentos, especialmente diante da possibilidade de eliminação na Libertadores na próxima semana.

Diante desse cenário, o confronto deste sábado ganhou importância para os dois clubes, que buscam recuperação e mais tranquilidade na sequência da temporada.


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