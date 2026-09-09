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Fluminense vence Platense e abre vantagem nas quartas da Libertadores

Tricolor faz 2 a 0 no Maracanã e pode perder por até um gol no duelo de volta, na Argentina

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Fluminense vence Platense e abre vantagem nas quartas da Libertadores
Autor Fluminense venceu por 2 a 0 - Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

O Fluminense não fez um jogo brilhante, mas foi o suficiente para fazer o dever de casa no Maracanã. Explorando os contra-ataques, abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo sobre o Platense-ARG e soube sofrer e segurou a pressão na segunda etapa, para abrir boa vantagem no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, nesta terça-feira, e ir mais confortável para a Argentina.

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Desde o primeiro tempo, o Fluminense encontrou dificuldades para impor seu jogo. Mesmo assim, contou com a qualidade de Ganso, que foi peça chave nos dois contra-ataques. Primeiro, roubou a bola e armou a jogada que terminou com gol de Nonato. Depois, deu passe na medida para Hulk ampliar. Na segunda etapa, o time de Marcão se desorganizou, entretanto, aguentou a pressão argentina e garantiu o resultado.

Agora, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença na volta, na próxima terça-feira, no estádio Ciudad de Vicente López, na província de Buenos Aires, na Argentina. Em caso de empate no agregado a vaga será decidida nas penalidades.

O Fluminense começou a partida encontrando dificuldade para furar a marcação do Platense. Fechando os espaços, principalmente no meio de campo, o time brasileiro ficou refém de lançamentos longos para tentar surpreender. Quando os argentinos abriram espaço e subiram ao ataque, apareceu a genialidade de Ganso. Ele roubou a bola e deu lindo passe para Hulk, que acionou Nonato em contra-ataque e abriu o placar, com 21 minutos.

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O gol desbloqueou a defesa adversária. Desestabilizado, o Platense se desorganizou no sistema defensivo e abriu mais espaço para o Fluminense explorar. Foi questão de tempo para ampliar o marcador. Novamente Ganso foi o diferencial, ao dar assistência na medida para Hulk, que, desta vez, finalizou no canto para marcar, aos 29. Com dois de vantagem, o time carioca diminuiu a intensidade e deixou a bola com o Platense, que não incomodou o goleiro Fábio.

Na volta do intervalo, o Fluminense manteve a postura de se fechar, chamar o Platense para o seu campo e sair em contra-ataque. A estratégia não surtiu efeito e o time argentino passou a tomar conta da partida e só não descontou pois Millán fez corte providencial dentro da área. Pelo alto, a sorte apareceu quando Gauto, livre de marcação, isolou, praticamente na pequena área.

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Incomodado com a situação, Marcão fez substituições, mas nada que mudasse o panorama da partida. O Fluminense seguiu desorganizado e sofrendo uma pressão desnecessária. O Platense, mesmo com mais posse de bola, abusou de cruzamentos na área, facilmente interceptadas por Fábio. Nos acréscimos, Cano teve a chance de encaminhar a vaga, mas chutou em cima de Cozzani.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 0 PLATENSE-ARG

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê (Guilherme Arana); Martinelli (Hércules), Nonato e Ganso (Lucho Acosta); Serna, Hulk (Cano) e Soteldo (Savarino). Técnico: Marcão.

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PLATENSE-ARG - Cozzani; Lagos, Ignácio Vázquez, Victor Cuesta e Tomás Silva; Barrios, Pablo Ferreira e Mainero (Gauto); Retamar (Zapiola), Togni (Merlini) e Sepúlveda (Lotti). Técnico: Martín Palermo.

GOLS - Nonato, aos 21, Hulk, aos 29 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Andrés Matonte (URU).

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CARTÕES AMARELOS - Savarino, Nonato e Victor Cuesta.

RENDA - R$ 3.462.518,00.

PÚBLICO - 50.731 torcedores.

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LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

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