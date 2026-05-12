Fluminense vence Operário-PR e garante classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil

O Fluminense garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, ao vencer o Operário-PR por 2 a 1, em partida realizada na noite desta terça-feira, no Maracanã. Após o empate sem gols no confronto de ida, a equipe carioca utilizou o fator casa para construir o placar e assegurar a vaga no tempo regulamentar. O resultado encerrou uma sequência negativa de quatro jogos sem vitórias do time comandado por Luís Zubeldía e evitou a disputa por pênaltis.

O Fluminense aguarda agora o encerramento da quinta rodada e a realização do sorteio pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para conhecer seu próximo oponente no torneio. Para o Operário-PR, a eliminação encerra a participação do clube no torneio nesta temporada, restando agora o foco total na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O primeiro tempo foi marcado pela postura ofensiva do Fluminense, que buscou sufocar a saída de bola adversária desde os instantes iniciais. A estratégia surtiu efeito logo cedo, quando Acosta interceptou uma posse dentro da área e foi derrubado por Índio, resultando em penalidade máxima. Savarino executou a cobrança com precisão, deslocando o goleiro para abrir o marcador antes dos dez minutos.

Embora o Operário-PR tenha tentado equilibrar as ações e levar perigo à meta de Fábio, os donos da casa ampliaram a vantagem na reta final da etapa. Acosta recebeu um passe em profundidade de Nonato e finalizou para as redes, estabelecendo o 2 a 0 antes do intervalo.

Na etapa complementar, a partida ganhou contornos dramáticos com a intervenção do árbitro de vídeo, que sinalizou um novo pênalti para o Fluminense por toque de mão. Contudo, John Kennedy desperdiçou a oportunidade ao atingir o travessão. O Operário-PR cresceu no jogo e passou a explorar as costas da defesa carioca, assustando em finalizações de Boschilia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aos 37 minutos, o time paranaense descontou após Edwin Torres cruzar para a área, a bola passou pela defesa e encontrou Felipe Augusto, que bateu cruzado para marcar. Apesar da pressão final e da expulsão de Edwin Torres por acúmulo de cartões, o Fluminense conseguiu sustentar a vitória, inclusive acertando a trave em cabeceio de Jemmes após cobrança de falta de Savarino.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 OPERÁRIO-PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Hércules, Nonato (Bernal) e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio (Serna), John Kennedy (Rodrigo Castillo) e Savarino. Técnico: Luis Zulbeldía.

OPERÁRIO-PR - Vagner; Mikael Doka, Caenú, Miranda e Moraes (Gabriel Feliciano); Índio (Neto Paraíba), Vinícius Diníz (Felipe Augusto) e Boschilia; Hildeberto (Pedro Vilhena), Pablo e Aylon (Adwin Torres). Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS - Savarino, aos 10, e Luciano Acosta, aos 37 minutos do primeiro tempo; Felipe Augusto, aos 37 minutos do segundo tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARTÕES AMARELOS - Guga, Jemmes e Lucho Acosta (FLU); Caenú e Aylon (OPE).

CARTÃO VERMELHO - Edwin Torres (OPE).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PÚBLICO - 11.703 presentes.

RENDA - R$ 500.993,00.

Local - Maracanã, no Rio (RJ).